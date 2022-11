Doksy mají nového starostu, vystřídal 12 let vládnoucí Burešovou

Navzdory vítězství, které ve volbách obhájilo sdružení Doksy náš domov v čele s Evou Burešovou, nakonec uzavřeli koaliční dohodu členové uskupení BOD 21, ODS, ANO 2011 a ČSSD. Předání města nově zvolenému vedení tak bylo bouřlivé a dojemné.

„Jedenáctého listopadu 2010 jsem tu takhle před vámi stála, jako za chvilku bude stát nový starosta pan Fajbík. Byla jsem plná elánu, nadšení a zároveň pokory a obav, jak zvládnu to velké poslání, na které jsem byla mladá. Jestli vůbec ty čtyři roky dám, jestli jsme neslíbili až moc. A ejhle máme za sebou dvanáct let. Byla to úžasná jízda a nelituju žádného roku, i když to bylo psychicky i časově velmi náročné,“ svěřila odcházející starostka.

Zároveň slíbila voličům, že bude sdružení Doksy náš domov bojovat za plnění svého volebního programu. „I přesto, že je nás v zastupitelstvu teď pouhých pět,“ posteskla si Burešová.

Její emotivní projev, při kterém poděkovala za práci také skvělému kolektivu úředníků, sledovali mnozí s neskrývaným dojetím.

BOD 21 čelí kritice

Pár místních se dokonce otevřeně postavilo proti jednání BOD 21, které podle nich sesadilo úspěšnou starostku a odmítlo spolupracovat se zkušenějšími partnery. Kritizován byl i nedostatek vizí.

„Naskočili jste do rozjetého vlaku plného úspěchů, nemáte žádné zkušenosti, okamžitě jste přepřáhli strojvedoucího a klidně jedete dál. Kam ale dojedete?“ zakončila svou bouřlivou řeč šestaosmdesátiletá Jarmila Dočekalová.

Radní Šárka Harcubová (ODS) přítomné uklidnila, že koalice nechce nic ničit ani likvidovat. „Jak tu sedíme – všech patnáct zastupitelů – někteří staří, někteří noví, to je výsledek demokratických voleb. Tady se akorát po dvanácti letech změnilo vedení. Svět se bude dál otáčet a nic nekončí,“ upozornila Harcubová. I její poznámku odměnila polovina zaplněného sálu potleskem.

„Co se týče chodu města, žádné velké změny nechystáme. Budeme se hodně seznamovat, chceme pokračovat v rozjetých projektech a připravovat nové,“ informoval po zastupitelstvu starosta Roman Fajbík, který je vystudovaným stavařem.

„Osm a půl roku jsem působil ve stavařině v oblasti požární ochrany,“ přiblížil a dodal, že emotivní vystoupení očekával. „Před dvanácti lety se tu dělo de facto to samé,“ řekl.

Zastupitelé zvolili také místostarostu, kterým se stal Václav Rejnart (BOD 21) a další členy rady. Tu rozšířil Josef Pavinský (ODS), Šárka Harcubová (ODS) a Věra Patková (ANO 2011).

Odcházející starostce poděkoval za odvedenou práci i hejtman Libereckého kraje Martin Půta: „Myslím, že projekt zámku bude jednou, třeba za padesát roků, vzorem, ke kterému budou vzhlížet i jiné obce a města.“