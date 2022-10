Povolební vyjednávání v Doksech zamrzlo, kvůli sporu o starostku

Uskupení BOD 21 totiž přišlo s podmínkou – Eva Burešová musí skončit ve vedení města a nesmí být ani místostarostkou. Burešová je přitom v čele radnice posledních 12 let.

„Je mi líto, že se jednání s BOD 21 přehrnulo do osobní roviny, aniž bychom měli zkušenosti se vzájemnou spoluprací. Říkali jsme si, že pro město může být dobré, když přijde pět nových lidí, uvolnili jsme jim i místo starosty, aby tomu mohli dát elán a my bychom drželi stabilitu projektů a předávali dál zkušenosti. Je to škoda,“ míní Eva Burešová, která věří, že až opadnou emoce a případné předsudky, mohli by najít vzájemnou shodu. „Vždyť je nás tady v Doksech pár,“ dodává.

Velká skupina voličů dala najevo, že si přeje ve vedení nové tváře, proto se vítězové rozhodli primárně jednat s uskupením BOD 21, kterému voliči přiřkli stejný počet mandátů, tedy pět. Nabídli jim nejen post starosty, ale i rovnoměrné rozložení v radě města.

„Naše programy jsou obdobné, my bychom z pozice místostarosty zajistili věci, které jsou rozběhnuté a oni by naopak přinesli ty nové,“ podotýká Burešová, která si není vědoma konkrétních důvodů, proč s ní odmítá uskupení BOD 21 spolupracovat.

„Za dvanáct let ve funkci uděláte spousty rozhodnutí, která se ne vždy a všem mohou líbit,“ konstatuje.

„Těch důvodů je opravdu hodně a na naší společné schůzce jsme je vysvětlili,“ komentuje Roman Fajbík za BOD 21 s tím, že ze své podmínky ustoupit nechtějí.

„Naši voliči si zkrátka přejí, aby se vedení města změnilo a aby Eva Burešová nebyla na pozici starostky ani místostarostky. Nejde o to, že by nemohla v naší spolupráci figurovat vůbec, může být například v radě,“ doplňuje.

Povolební vyjednávání stále probíhají, přesto si Fajbík myslí, že ke vzájemné shodě nepovedou. Ta by byla možná jen za předpokladu, že by vítěz voleb přijal jejich podmínku. Nevylučuje proto ani jednání s ostatními stranami.

Třetí skončilo ANO, které obhájilo dva mandáty, čtvrtá ODS se dvěma mandáty a jeden mandát si připsala ČSSD.

„Mohou oslovit ostatní, stejně jako my. A uvidíme, ke komu se případně zbylé strany přikloní a koho chtějí podpořit,“ říká Fajbík, podle něhož nechce například hnutí ANO se sdružením Doksy náš domov ani vyjednávat.

Burešová je otevřená konstruktivnímu jednání o programu města se všemi stranami. „Nebráníme se domluvě s nikým, vždyť o co jde na takhle malém městě, abychom další čtyři roky fungovali společně a ne proti sobě, a aby to nebylo znát na projektech města,“ shrnuje starostka Doks, pro kterou ještě není vyjednávání s BOD 21 uzavřenou kapitolou.

Řešení je podle ní nasnadě. „Sednout si ke stolu a přijmout to, že si o tom jdeme alespoň povídat. Říct si, jak by tento model mohl fungovat, a co od něj můžeme očekávat. Hlavně si nedělat dopředu představy o tom, že to nepůjde, když jsme to ještě nezkusili, ani o tom nemluvili,“ uzavírá Burešová.