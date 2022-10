Loutkovodič, loutky a poddaní, řekl Vystrčil ol kampani ANO před volbami

Nyní se Miloš Vystrčil chce soustředit na práci v Senátu a celkově pro lidi z regionu, kterých přišlo k volebním urnám nečekaně velké množství. Volební účast v tomto obvodu činila bezmála 40 procent.

Jak hodnotíte výsledek voleb? Čekal jste takový úspěch i množství lidí, kteří k volbám přišli?

Voličů tady u nás přišlo mnohem více než v ostatních senátních obvodech, za což jsem jim velice vděčný. Jsem rád, že neuvěřili té nenávistné a lživé kampani, která proti nám byla vedena, zejména posledních 14 dní a zejména Andrejem Babišem, a rozhodli se podle toho, jakou kdo odvádí práci.

Je pro vás taková volební účast a tolik hlasů zavazující?

Rozhodně. Beru to jako velký závazek do budoucna vůči voličům i místu, za které kandiduji. Chci i nadále pracovat na plné pecky a dělat vše, co je mojí povinností senátora a člověka, který na Jihlavsku dlouhodobě žije, má tady kořeny a chce, aby tu lidi mohli dobře žít.

Budete se opět chtít stát předsedou Senátu?

To jsme zatím ještě neřešili. V tuto chvíli jsem rád, že jsem senátorem. Myslím, že všichni moji kolegové, co svůj post obhajovali, také uspěli, takže jsem moc spokojený a mám radost i za ně. Určitě tedy náš klub bude fungovat dál, a to jako silný senátorský klub - počítám ODS a TOP 09. Budeme pravděpodobně nominovat i kandidáta na předsedu Senátu, ale nejdříve se o tom musíme pobavit a teprve poté prezentovat nějaké své plány. Nebudu zastírat, že jsme si některé věci již nadřekli. Pak jsme si ale nějaké větší plány raději zakázali a shodli se, že se o tom budeme bavit až po volbách, abychom nechytali medvěda, který teprve běhá po lese.

Jak hodnotíte kampaň, které volbám předcházela?

Procházel jsem takovými vlnami, kdy jsem si říkal, že to nemůžeme prohrát. Pak přišla vlna, kdy jsem měl obavy z reakcí lidí, kteří by mohli být natolik zmasírovaní, že nelze odhadnout, jak se zachovají. Tato kampaň byla úplně jiná než všechny, co jsem kdy zažil. Dosud to fungovalo tak, že soupeři sestaví nějaký program, kde představí, co by chtěli dělat, na čem pracovat. Na základě toho i dalších vlastností kandidátů se pak voliči obvykle rozhodují. Najednou to ale takhle nebylo. Druhá strana neměla žádný program. Kdybych použil jejich slovník, jediný program protistrany byl AntiVystrčil. To se už pak ale bohužel nedotýkalo jen mě, ale i mé rodiny. My jsme se však rozhodli, že půjdeme vlastní cestou, že budeme slušní a naše kroky lidem dobře vysvětlíme. K vítězství mi samozřejmě pomohl i fungující tým lidí, kteří tu práci nedělají jen proto, že by za nic byli placení.

Jak tedy hodnotíte tým vaší soupeřky?

Druhá strana, to byl za mě soubor loutkovodiče, pak tam byly loutky, které kývaly na to, co jim bylo přikázáno, a pak tam byli poddaní. Poddaný může sice dobře sloužit, ale není to většinou člověk, který by vás miloval.

Vnímal jste nyní více než jindy přesah celostátní politiky do senátních voleb a rovněž do voleb komunálních?

Vnímal jsem velmi intenzivně přesah celostátních politiků do senátní kampaně způsobem, který je nelogický, a ještě jsem ho nikdy v minulosti nezaznamenal. Nekandidoval tady proti mně žádný kandidát, nýbrž předseda hnutí ANO se svými dalšími lidmi. Jen tu a tam se občas ozval nějaký protikandidát, respektive protikandidátka. Je to věc opravdu velmi neobvyklá. Ale nakonec naštěstí zvítězila slušnost a standardní vedení politické soutěže.

Jak hodnotíte Janu Nagyovou jako soupeřku? Podal byste jí teď ruku?

K paní Nagyové bych se nerad nějak více vyjadřoval. Řekl bych, že to určitě teď nemá jednoduché. Ale v tom životě to tak prostě funguje, každý si tím někdy prošel. Máte to tak složité, jak si to uděláte. A když se vám někdy něco nepovede, tak můžete buď jít cestou dalších navazujících nepovedených kroků, nebo je třeba si uvědomit, že je potřeba něco změnit, a začít dělat vše jinak. Ale to jsou věci, které si v sobě musí srovnat ona sama. A musím říct, že jako skutečného protikandidáta jsem ji moc nevnímal.

Bylo to dáno i tím, že nevyužila žádnou příležitost k duelu, debatě?

Měla několik příležitostí, kdy jsme se mohli potkat, pobavit se o tom, jaký kdo máme program, jak vidíme některé současné problémy nebo co jsme dosud udělali pro tento region. Nikdy se ale žádnou debatu nepovedlo zrealizovat. Byly, tuším, čtyři pozvánky pro nás oba, ale vždycky jsem tam skončil sám. Také při čtvrteční kampani v Jihlavě jsem navrhoval, že využijeme příležitosti - měli jsme setkání s voliči ve stejný den a kousek od sebe. Navrhoval jsem debatu před médii, třeba jen půl hodiny, hodinu. Ale bez reakce.