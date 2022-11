Nový starosta Špindlu chce do městské kasy vybrat víc peněz z poplatků

Přestože byl osm let zastupitelem a před letošními volbami založil vlastní sdružení Špindlerův Mlýn – Město s vizí, ani v nejdivočejších snech si neuměl představit, že by mohl stanout v čele radnice. Dostal největší počet hlasů v zářijových volbách a měsíc trvající vyjednávání všechno změnila.

Za sedmapadesát let toho zažil hodně. Pracoval v několika hotelech, čtyři roky působil v Kostarice, kde vedl hotel, pořádal koncerty a přivydělával si jako dýdžej. Pracoval v Anglii a Francii. Po návratu v 90. letech řídil populární diskotéku Dr. Max ve Vrchlabí.

Před sedmnácti lety si ve Špindlerově Mlýně otevřel informační centrum, provozuje ubytovací portál a nedávno své portfolium rozšířil o poštovní pobočku Pošta Partner.

„Můj život je opravdu pestrý a nikdy jsem se nenudil. Hlavně v zahraničí jsem nabral velké zkušenosti, ale zažil i pády. Tvrdím, že co tě nezabije, to tě posílí. Za některé věci ve svém životě, které jsem tehdy vnímal negativně, jsem teď vděčný. Dává mi to ohromné zkušenosti, ale i větší pocit opatrnosti a bdělosti,“ vypráví.

Podnikání nejde opustit

Ještě před pár týdny by ho těžko napadlo, že další kancelář bude mít jen pár kroků od infocentra. Na špindlerovské radnici.

„Skloubit podnikání a starostování je docela jízda na toboganu, ale dávám to. I když jsem neuvolněný starosta, zodpovědnost mi velí, abych na radnici byl denně. Seznamuju se s chodem úřadu, reviduju starší smlouvy a do funkce se zvolna dostávám. Byť dělám starostu teprve pár dní, musím říct, že mě to opravdu baví,“ říká Martin Jandura.

Navyklý na soukromou sféru si zvyká na státní správu. „Jako každý podnikatel, který se dostane do tohoto prostředí, jsem trochu rozpačitý, že zákony jsou úplně jiné než v byznysu,“ dodává.

Že by se věnoval starostování na plný úvazek, tedy jako uvolněný, zatím neuvažuje.

„Mám infocentrum, webový portál a nově poštu. Všechno vyžaduje plné nasazení. Špindlerův Mlýn mám rád, ale nemůžu si dovolit opustit podnikání, které jsem několik let budoval,“ upozorňuje Jandura.

Některé hotely platí málo, všímá si

Jeho hlavní prioritou je přinést do městské pokladny víc peněz a zlepšit výběr ubytovacích poplatků, v čemž má krkonošské středisko podle něj velké rezervy.

„Přál bych si, abychom z chudého města udělali bohaté. Některé hotely platí poctivě poměrně velké částky, jiné skoro nic. Hoteliéři si musí uvědomit, že čím víc peněz dají přes poplatky do městské kasy, o to víc bude na údržbu a opravy komunikací i na investice do turistické infrastruktury. Pokud budeme všichni táhnout za jeden provaz, budeme se mít všichni dobře,“ vysvětluje. V první řadě je podle starosty nutné zlepšit komunikaci radnice s ubytovateli.

Současná legislativa hoteliérům už neumožňuje hradit poplatek z pobytu paušálně. To je podle Jandury velká chyba: „Městům i hoteliérům by ubyla administrativa a odbourala by se šedá ekonomika.“

Přestože má Špindlerův Mlýn jen necelý tisíc obyvatel, lůžková kapacita je kolem deseti tisíc míst. Tomu odpovídají náklady na údržbu základní infrastruktury, komunikací a odpadové hospodářství.

Špindlerův Mlýn stejně jako další horská střediska dlouhodobě čelí odlivu obyvatel. Zastavit ho představuje velkou výzvu.

„Rozvoj města musí jít ruku v ruce s komfortem, aby jak návštěvníci, tak místní byli spokojeni. Špindl je sezonní středisko, odpovídá tomu nabídka zaměstnání i služby. Hodně nám chybí dostupné městské bydlení, to je potřeba změnit,“ upozorňuje starosta.

Avizují stavbu hotelu, změní ho v apartmány

Martin Jandura je zásadně proti výstavbě apartmánů na zelené louce. Problémem je však stávající legislativa, která dává majitelům nemovitostí poměrně jednoduchou možnost při rekonstrukci z hotelu nebo penzionu udělat apartmánové bydlení.

„Stavební zákon je zásadně proti nám, protože změna stavby před dokončením je Damoklův meč na nás všechny. Jsme zklamaní, že většina developerů před rekonstrukcí řekne, že to bude hotel nebo penzion, a pak se z toho vyloupnou apartmány. Skuliny v zákoně jim toto umožňují,“ uvádí Jandura.

Osm let byl zastupitelem. I díky tomu je připraven na extrémní tlak investorů, jemuž starostové horských středisek čelí.

„Tlak je opravdu velký, protože Špindl je exponované středisko. Už jsem to zažil jako zastupitel, takže vím, co můžu čekat.“

Propojení sjezdovek Špindl pozvedne, věří

Starosta si hodně slibuje od připravovaného propojení sjezdovek ve Svatém Petru a Medvědíně, které plánuje špindlerovský skiareál. Součástí projektu za miliardu korun bude nový parkovací terminál pro víc než 200 aut, na jehož střeše budou dolní stanice lanových drah.

„Propojení areálů posune atraktivnost celého střediska o úroveň výš,“ má jasno. Projekt by mimo jiné měl také dopravně odlehčit centru.

Jandurovo sdružení Špindlerův Mlýn – Město s vizí v komunálních volbách posbíralo téměř čtvrtinu hlasů. Získalo čtyři mandáty v patnáctičlenném zastupitelstvu a jeho lídr dostal největší počet hlasů ze všech kandidátů.

„I když mi někteří členové našeho sdružení říkali, že jako lídr bych měl počítat s místem starosty, to, že bych se jím skutečně stal, mě nenapadlo ani omylem. Absolutně jsem nepředpokládal, že dostanu nejvíc hlasů. Lidé mi dali důvěru a věřím, že je nezklamu,“ říká Jandura, jenž v čele radnice po dvanácti letech vystřídal Vladimíra Starucha ze sdružení Pro náš Špindlerův Mlýn.

Dosavadní starosta se přesunul na pozici místostarosty. Na rozdíl od Martina Jandury pracuje jako uvolněný.