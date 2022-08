Nastane peklo, ale nikdo netuší, jak velké bude, věští podnikatel ze Špindlu

V Krkonoších pomalu končí hlavní turistická sezona. Jaká byla?

Červen obvykle patří mezi nejslabší období roku, letos to bylo jinak. Ani nevíme proč, ale do Špindlu přijelo poměrně hodně lidí. Naopak červenec byl asi o 25 procent slabší než vloni. Trochu jsme to očekávali, lidé nemohli dva roky k moři, tak se to letos snažili dohnat. Srpen je zatím velmi dobrý, obsazenost je vysoká, ale zaznamenali jsme, že klienti zkracují pobyty. Preferují hlavně prodloužené víkendy, týdenních pobytů je čím dál méně.