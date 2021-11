Boudaři z Krkonoš se chystají na zimu, hosté hlavní sezonu nevzdávají

Boudaři dělají to, co v tomto období obvykle: chystají zásoby, nabírají personál a doufají, že tentokrát ne zbytečně. Jinou možnost nemají.

Petr Bárta provozuje nad Špindlerovým Mlýnem Brádlerovy boudy. Uskladnil 180 sudů piva a 50 tun peletek na topení. Má domluvené zaměstnance a přijímá rezervace. Boudu má na hlavní část zimní sezony téměř obsazenou. Dělá všechno úplně stejně jako před každou zimní sezonou.

„Máte na výběr ze dvou možností. Nevěřit tomu, co říká vláda, že to znovu nezavřou, a rovnou dopředu sám zavřít. Nebo jí věřit a pak se musíte nachystat jako na každou jinou zimu, na celých pět měsíců. Nemůžu se připravit na půlku sezony,“ sděluje Bárta.

Jakmile napadne sníh, po cestě na enklávu v nadmořské výšce téměř 1 200 metrů žádné auto nevyjede.

Brádlerovy boudy nechtějí přijít o další zimu

„Nemůžeme čekat do prosince, jak rozhodne vláda. Není to restaurace na náměstí. Když napadne sníh, je možné zásobovat jen pásovými vozidly, což se výrazně prodraží,“ vysvětluje Petr Bárta.

Brádlerovy boudy byly celou loňskou zimu zavřené. Bez možnosti ubytovávat hosty, kterými jsou hlavně skialpinisté, nedával provoz zredukovaný na výdejní okénko ekonomicky smysl. Přežít sezonu bez hostů a zaplatit faktury za energie pomohly provozovateli státní kompenzace. I někteří dodavatelé se zachovali vstřícně, například pivovar odebral neprodané zásoby.

Na to, že by boudaři mohli přijít i o druhou zimu, nechce Petr Bárta ani pomyslet: „To už by bylo likvidační. Kdo nepadl loni, tak by padl letos. Druhou zimu bez tržeb bychom už nedali.“

Na Hančově boudě váhají s přijímáním posil

O celou zimu přišla také Hančova bouda na Benecku u Vrchlabí, ani zde nefungovalo výdejní okénko. Její majitel Vladimír Čechotovský si však teď nejčernější scénář nepřipouští.

„Musíme všichni doufat. Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Válek ale řekl, že na Vánoce opět hrozí totální lockdown, tak nevím, co si o tom mám myslet,“ říká.

Díky dobré dostupnosti Benecka na rozdíl od boudařů na hřebenech vytvářet velké zásoby nemusí. Rád by rozšířil tým lidí, který se o hosty stará, ale nejisté vyhlídky vše komplikují.

„Abychom stíhali nápor hostů v zimě, potřebovali bychom posilu. Teď se rozhodujeme, jestli někoho, přijmeme nebo ne. Ale někoho nabírat v takto nejisté době?“ klade si Vladimír Čechotovský řečnickou otázku.

Dosavadní poptávka turistů přitom naznačuje, že by sezona mohla být příznivá. Hančova bouda není příliš závislá na provozu zdejších sjezdovek, velkou část klientely tvoří běžkaři. Zatímco dříve to byli hlavně Němci, v covidové době převažují čeští turisté.

„Zatím všechno nasvědčuje, že by obsazenost na zimu mohla být dobrá. Vůbec ale nedokážeme odhadnout návštěvnost z venku, protože na Benecku skončila polovina restaurací,“ poznamenává. Boudaři stejně jako restauratéři musejí kontrolovat bezinfekčnost hostů.

Kdo chce, přijede, říkají na Friesových boudách

Podle Karla Polívky, který podniká v horském hotelu Friesovy boudy nad Strážným, to nepředstavuje zásadní překážku:

„Možná to způsobí menší odliv zákazníků, ale kdo bude na hory chtít, tak si to zajistí. Pro personál to je samozřejmě práce navíc, na druhou stranu to není nic, co by se nedalo zvládnout.“

Většinu návštěvníků restaurace tvoří ubytovaní hosté, jejichž bezinfekčnost zkontroluje recepce. Ve výhledu před letošní zimou je podnikatel optimistický. Zájem o pobyty je obdobný jako v sezonách před covidem.

„Myslím si, že už žádný lockdown nebude a sezona proběhne, i když s určitými omezeními,“ domnívá se Karel Polívka.

Ve Špindlu vládne mírný optimismus

Navzdory nejisté době registrují solidní poptávku také provozovatelé ubytovacích zařízení v hlavních střediscích Krkonoš.

„Zatím panuje mírný optimismus. Silvestr se docela dobře obsazuje, a to i německou klientelou. Vánoce a Silvestr jsou pro nás nejdůležitějším obdobím z celé sezony,“ říká Martin Jandura, majitel ubytovací kanceláře a infocentra ve Špindlerově Mlýně.

Podle něj se obsazenost silvestrovských pobytů ve středisku pohybuje mezi 60 až 80 procenty. Zároveň ale upozorňuje, že ne všichni hoteliéři vybírají na vánoční pobyty zálohy. Trendem posledních let jsou rezervace na poslední chvíli.

„Všichni doufáme, že zimní sezona letos proběhne, byť za cenu různých omezení. Nikdo z nás si nepřeje lockdown,“ zdůrazňuje Jandura.

Od začátku listopadu platí zpřísněná pravidla. Provozovatelé hotelů a restaurací musejí kontrolovat bezinfekčnost hostů. Podle nedávného průzkumu Asociace horských středisek se na jednodenní výlety nebo vícedenní pobyty na horách chystá 40 procent dotázaných, čtvrtina se rozhodne až podle aktuální situace.