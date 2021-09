Návštěvnost Krkonoš byla solidní, ale na horách chybějí kuchaři i pokojské

Shodují se ale na tom, že jim léto po měsících covidových uzávěr pomohlo se nadechnout. Turismus v Krkonoších podle očekávání táhli hlavně domácí výletníci.

Sezona se rozjížděla pomalu, první prázdninový měsíc hoteliéři čekali na zástupy návštěvníků marně. Zajímavější to začalo být teprve v polovině prázdnin.

„Červenec byl v porovnání s loňským rokem opravdu špatný. Za vrchol by se dalo označit prvních čtrnáct dnů v srpnu, pak už nastal propad,“ hodnotí majitel špindlerovské ubytovací kanceláře Martin Jandura.



Srpnové tržby a obsazenost ubytovacích zařízení podle něj byly na 80 až 90 procentech loňských čísel. „Všichni jsme byli rádi, že jsme mohli podnikat, mít otevřeno a po té brutálně špatné zimě se nadechnout,“ dodává.

Obsazenost špindlerovského hotelu Central byla o deset procent nižší než vloni.

„Celkově to bylo o něco slabší než před rokem, na druhou stranu sezona byla lepší, než jsme čekali. Začátek léta byl vlažný, ale od třetího červencového týdne až do konce prázdnin to už bylo perfektní,“ líčí hotelový manažer Ondřej Leplt.

Hlavními klienty přes léto byly rodiny s dětmi, teď pomalu do Špindlu najíždějí němečtí senioři. Ve srovnání s předchozími lety jich však je nesrovnatelně méně.

„Odhaduji, že 85 procent návštěvníků stále tvoří Češi. Trochu přibyli Izraelci, kteří k nám v minulosti nejezdili vůbec. Jako jedni z mála nemusí po návratu z České republiky do karantény,“ říká. Zato Německo prý patří mezi země, kde v poslední době covidové statistiky rostou nejrychlejším tempem.

Špindlerovské podnikatele překvapily obrovské výkyvy v návštěvnosti. „Jeden den byly tržby abnormálně vysoké, a pak následoval velký propad. Nedalo se předpovídat, kdy lidé přijdou. Sezona byla hodně nevyzpytatelná,“ upozorňuje Martin Jandura.

„Žádné volno, opravdu si mákli“

Léto provázel nevídaný nedostatek personálu. Většině hotelů a restaurací chyběli číšníci, kuchaři i pokojské. „Museli jsme to zvládnout se stávajícím personálem, zaměstnanci neměli žádné volno a opravdu si mákli. Kuchaře nebo číšníka nešlo sehnat,“ poznamenává Ondřej Leplt.

Počet ubytovaných hostů byl podobný jako loni, ale velký nárůst zaznamenali jednodenní turisté. Tak hodnotí končící sezonu provozovatel boudy Slunečná v Peci pod Sněžkou.

„V červenci a srpnu jsme měli plno. Uspořádali jsme dva turnusy dětských táborů, které také byly zcela obsazené. Sezona byla srovnatelná s loňskou. Řekl bych ale, že oproti minulému roku v Peci přibylo víc jednodenních turistů. V deset ráno už byla hlavní parkoviště plná, naopak v sedm večer tam nikdo nestál,“ řekl.



Stezka v korunách stromů na úpatí Černé hory poznala značný výpadek polských výletníků, kteří se přes léto zpravidla významně podílejí na návštěvnosti 1 500 metrů dlouhé trasy vedoucí mezi vzrostlými stromy na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž.

„Vůči vládě panuje velká nedůvěra“

„Poláků bylo výrazně méně, zato Čechů přijelo minimálně stejně, možná o něco víc než loňské léto. Celkově evidujeme oproti loňské sezoně mírný pokles v návštěvnosti,“ říká marketingový manažer stezky Zdeněk Pop.

I podle ředitele Asociace horských středisek Libora Knota bylo letošní léto v meziročním srovnání o něco horší. „Lidé ve větší míře jezdili na zahraniční dovolenou, některým se kvůli přetrvávajícím omezením mnohdy nechtělo nikam, a to ani po Čechách. Na horách letos významně chyběli návštěvníci z Polska, Německa a zemí Beneluxu. Ještě v červnu pořádně nikdo nevěděl, jestli bude fungovat covidpas,“ zmínil.



K blížící se zimě podnikatelé v cestovním ruchu vyhlížejí s obavami. Doufají, že se nebude opakovat loňský hororový scénář, kdy kvůli pandemii mohly vleky a lanovky jet zhruba jen týden.

„Vůči vládě panuje velká nedůvěra. V prosinci řekla, že můžeme mít otevřeno. Restauratéři a hoteliéři nakoupili zásoby, nabrali personál, a za týden se všechno zavíralo. Na zimu všichni čekáme, upínáme se k ní. Teď to vypadá, že je situace výborná, zase jsme best of covid, ale kdoví jak to bude dál,“ říká Martin Jandura.