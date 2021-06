Hotely ve Špindlerově Mlýně jedou na půl plynu, navíc chybí personál

Je další z teplých červnových dnů, jasná obloha, letní teploty, ale hodinu před polednem Špindlerův Mlýn ničím nepřipomíná pověst nejrušnějšího turistického střediska Krkonoš.



Na hlavním záchytném parkovišti u lanovky na Hromovku stojí sotva deset aut. V centru jsou sice otevřené restaurace, avšak servírky a číšníci téměř nemají na zahrádkách koho obsluhovat. Některé podniky ani neotevřely.

V největším krkonošském středisku to vypadá jako po sezoně. Turisté po většinu týdne stále chybí. Změnit by se to mělo až se začátkem prázdnin. Alespoň si to všichni přejí.

Po ikonickém Bílém mostě přes Labe se trousí čtveřice německy mluvících seniorů, na lavičkách posedávají maminky s dětmi. Skupina dětí z dětské ozdravovny, která se zastavuje pro suvenýry v infocentru a u stánku se zmrzlinou, působí v ospalých kulisách horského města skoro jako zjevení. Na náměstí se turisté dají spočítat na prstech obou rukou.

Že se davy výletníků po uvolnění do Krkonoš nepohrnou, podnikatelé víceméně očekávali. Červen patří v tržbách k nejméně zajímavým měsícům. Letos je ale dovolenkářů ještě výrazně méně než obvykle.

„Oproti loňskému roku je to opravdu slabé. Dá se říct, že ve Špindlu byla návštěvnost na nízké úrovni každý červen, ale to, co se děje letos, je opravdu extrém,“ říká majitel ubytovací kanceláře a informačního centra Martin Jandura.

Středisko žije z Němců a Poláků. Ti teď chybí

Že je hostů ještě méně než před rokem touto dobou, potvrzuje také Ondřej Leplt, manažer hotelu Central 1920 v centru Špindlerova Mlýna.

„Popravdě jsme čekali větší zájem. Obsazenost v týdnu je mizivá, o víkendech to je trochu lepší. Teď se pohybujeme kolem třiceti až čtyřiceti procent, ale doufáme, že to půjde nahoru. V červnu jde hlavně o to, abychom udrželi personál. Víc nás teď živí restaurace,“ přiznává.

Ani ta v pravé poledne nepraská ve švech, na zahrádce je víc volných než obsazených židlí.

Podobně to vypadá v ostatních podnicích. Na letní terase hotelu Jelínek v čase oběda sedí jen dva páry.

„Špindlerův Mlýn žije z Němců a Poláků. Ti tu teď nejsou a Češi to nezachrání. Navíc do restaurací a hotelu se může s testem nebo očkováním a řadu lidí to odradí. Je to jedno k druhému,“ líčí majitel podniku František Jelínek.



Ukazuje na prázdné hotelové parkoviště, které jindy bývá beznadějně obsazené. Při slabé návštěvnosti podnik zatím neotevřel ani stánek se zmrzlinou.

Kvůli zpřísněnému režimu na hranicích zatím do Špindlu jezdí takřka výhradně Češi.

„Objevilo se tady pár starších německých turistů. Říkali, že už za sebou mají druhou dávku očkování a mohou cestovat. Celkově je zahraničních turistů mnohem méně než v předchozích letech. Je to hodně znát,“ říká pracovník informačního centra Štěpán Mendřický.

Rezervace jsou zatím ze třetiny

Podnikatelé předpokládají, že se bude opakovat loňský scénář, kdy turisté zaplnili Krkonoše až s nástupem letních prázdnin a hory zažily mimořádně podařený červenec a srpen. Rezervační knihy se však zaplňují hlemýždím tempem.

„Rozjezd je velice pomalý a těžkopádný. Obsazenost hotelů a penzionů na prázdninové měsíce je mezi dvaceti a třiceti procenty, což v tuhle dobu není určitě žádná sláva. Očekáváme, že to bude podobné jako vloni, kdy červen také stagnoval a pak jsme měli naprosto famózní léto,“ doufá Martin Jandura.

Přestože koronavirová krize znamenala pro hoteliéry tvrdou ekonomickou ránu, několik měsíců trvající výpadek tržeb by neměl mít vliv na ceny ubytování.

„Krize nás postihla neskutečným způsobem a už se potřebujeme nadechnout. Co ale mám informace, neodrazí se to na zvýšení cen. Hoteliéři chtějí pokorně držet ceny na loňské úrovni,“ naznačuje majitel kanceláře, která zprostředkovává pobyty.

Celý Špindl shání kuchaře a číšníky

Kromě výpadku příjmů měl dlouhý lockdown pro podnikatele v cestovním ruchu ještě jeden velmi neblahý důsledek. Prohloubil už tak velký problém se sháněním zaměstnanců. Situace je mnohem horší než před krizí, řada pracovníků z hotelů a gastroprovozů změnila profesi.

„V tuhle chvíli, kdy jedeme na půl až čtvrt plynu, se to neprojeví. Pokud se ale naplní hotel, tak budeme mít obrovský problém sehnat personál. To víme už teď. Nejsou kuchaři ani číšníci. Víceméně je shání celý Špindlerův Mlýn. Spousta zaměstnanců z gastronomie odešla jinam, protože necítila v tomto oboru jistotu,“ upozorňuje ředitel hotelu Central 1920 Ondřej Leplt.

Pro návštěvu restaurací nebo ubytování v hotelu nadále platí přísné podmínky. Hosté musejí prokázat bezinfekčnost, buď předloží negativní PCR či antigenní test, potvrzení o prodělaném onemocnění covid-19, nebo očkovací certifikát. Uvnitř jsou stále povinné respirátory. Podobná omezení platí také ve wellness či krytých bazénech.