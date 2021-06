Zpáteční cesta lanovkou na Sněžku o prázdninách zdraží skoro o třetinu

Nový ceník Od jara 2018 platí dospělí za jízdu až na vrchol 230 korun, za zpáteční dají 430, jízdné pro juniory a seniory je 210 korun a zpáteční 390 korun. Děti a držitelé osvědčení ZTP platí 110 korun a za zpáteční 210 korun, děti do pěti let zdarma. Výhodnější jízdné mají ubytování v Peci pod Sněžkou, kteří předloží tzv. kartu hosta. Podle nového ceníku dospělý v hlavní sezoně zaplatí za jízdu na Sněžku 300 korun, zpáteční bude za 560 korun. Ve vedlejší sezoně od září do konce června to budou mít za 250 a zpáteční za 470 korun. Junioři a senioři zaplatí v hlavní sezoně za jízdu na Sněžku 270 korun, za zpáteční 510 korun, mimo hlavní sezonu to budou mít za 230 a 430 korun. Děti a držitelé ZTP zaplatí za jízdu nahoru 140 korun a za zpáteční 270 korun, ve vedlejší sezoně 120 a 230 korun. Malé děti pojedou dál zdarma, sleva bude platit pro držitele karty hosta.