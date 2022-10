Ze symbolu Špindlerova Mlýna jsou trosky, budovu zbourali bez povolení

Bourání začalo před několika dny. Těžká technika odváží to, co z někdejší zotavovny ROH zbylo. Špindlerovská hospoda v posledních letech chátrala a provoz definitivně ukončila loni v srpnu.

Majitel zahájil demolici, přestože stavební úřad nevydal povolení k odstranění stavby. Jako první o tom informoval server Novinky.cz. Za zbourání areálu bez demoličního výměru investorovi hrozí až dvousettisícová pokuta.

„Stavební úřad obdržel žádost o odstranění stavby, ke které se město jako účastník řízení vyjádřilo. Ale povolení úřad nevydal, demolice proběhla pouze na základě statického posudku,“ potvrdil MF DNES starosta města Vladimír Staruch (nestraník, Pro náš Špindlerův Mlýn).

Společnost Projekt centrál podle obchodního rejstříku vznikla v roce 2013. Předsedou představenstva je Tomáš Kapoun. Na webových stránkách má firma pouze výroční zprávu a účetní uzávěrku z roku 2020 a zápis z loňského jednání dozorčí rady. Společnost vlastní sousední hotel Central 1920, který po kompletní rekonstrukci otevřela v roce 2019.

Apartmánový komplex

Ze studií zveřejněných na internetu vyplývá, že cílem společnosti je na místě Pětiletky vystavět apartmánový komplex. Například studie architektonického ateliéru Sial pochází už z roku 2014.

Tomáš Kapoun na otázky redaktora MF DNES, proč firma zahájila demolici bez povolení a jaké má ve Špindlerově Mlýně záměry, nechtěl odpovídat. „Nevím, kdo jste, neznám vás. Po telefonu ani mailem se k tomu nebudu vyjadřovat,“ uvedl předseda představenstva.

Špindlerovská hospoda byla už víc jak rok zavřená a viditelně zchátrala. Poslední majitelé do ní zásadněji neinvestovali.

„Je neoddiskutovatelné, že tvořila nedílnou součást centra Špindlerova Mlýna. Ale nedokážu posoudit, jestli byla opravdu v tak špatném stavu, že byla skutečně nutná demolice, nebo zda připadala v úvahu rekonstrukce a bylo možné ji zachovat,“ poznamenal starosta Staruch.

Mnoho lidí se s demolicí domu, který desítky let patřil k poznávacím znamením hlavního střediska Krkonoš, těžko smiřuje.

„Byl to nádherný dům s duší, je ho škoda. Nečekala jsem, že půjde k zemi tak rychle,“ uvedla v diskusi na sociální síti Renata Novotná. „Je smutné, že ti, co mají peníze, vždy vyhrají a zničí památku, která tam byla tolik let,“ napsala zase Ludmila Šafaříková. Bývalá zotavovna Pětiletka i přes své stáří nebyla památkově chráněná.

Vodní mlýn, hostinec, hotel

Zbouraný komplex sehrál ve špindlerovské historii stěžejní úlohu. V roce 1765 po povodni nechal mlynář Spindler na prostranství nedaleko Bílého mostu a soutoku Labe se Svatopetrským potokem přesunout vodní mlýn. V 80. letech 18. století zde byly sepsány žádosti o zřízení lokálie a kostela pro okolní obyvatele. Nová farnost dostala jméno podle Špindlerova mlýna jako místa sepsání žádosti. Název později přešel i na obec.

Další majitelé mlýn přebudovali na hostinec a posléze na hotel. Jeho majitel Wilhelm Pick se zásadně podílel na přeměně horské osady v turistické středisko, v letech 1919 až 1936 byl starostou. Hotel, kterému se po válce lidově říkalo Kino, dlouhé roky architektonicky utvářel podobu centra města.

Do současnosti se dochovaly dřevěné prvky na fasádě a roubení uvnitř. „Objekt prošel v průběhu let vývojem, přístavby a nástavby původní mlýn téměř schovaly. Kdybychom neznali jeho historický vývoj, nepatřil by k architektonickým skvostům města. Ale byl to dům charakteristický pro zástavbu turistického centra a esteticky dotvářel střed Špindlerova Mlýna,“ vysvětlil historik Krkonošského muzea ve Vrchlabí Jiří Louda.