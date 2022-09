ANO v Hradci ještě posílilo, uvažuje o pokračování koalice s ODS

Před čtyřmi lety vyhrálo volby v Hradci hnutí ANO se ziskem téměř 24 procent hlasů, když o více než osm procent porazilo Hradecký demokratický klub tehdejšího primátora Zdeňka Finka.

Nyní hnutí ANO výsledek ještě vylepšilo, má 24,51 procenta hlasů a získalo 13 křesel v zastupitelstvu, o dvě více než dosud.

Ve volebním štábu hnutí ANO v salonku hotelu Grand se bezprostředně po sečtení hlasů objevil dort, stejně jako po vítězství v krajských volbách 2016. Jenže zatímco se ve štábu tehdy slavilo, politická konkurence se dohodla na vlastní koalici. Letos však vedení ANO nenechalo nic náhodě a téměř ihned přijalo delegaci ODS.

„Jsem vděčná za to, jak to dopadlo. Naše kampaň byla jasně čitelná pro naše voliče a mám pocit, že nám přinesla velké vítězství. Mohla rozhodnout i obměna na kandidátce, díky které jsme chtěli přinést nový vítr. Vnímám i náladu ve společnosti, co se týká celostátní politiky. Ostatní strany se vůči nám vymezovaly s tím, že jsme pro ně nepřijatelní. My jsme otevření jednání se všemi. Začneme schůzkou se zástupci ODS, kteří dorazí zhruba za hodinu,“ uvedla Jana Šandová (ANO) po osmé večer.

Ve volebním štábu chyběli dosavadní náměstci primátora Pavel Marek a Monika Štayrová, kteří po změnách v hradecké buňce ANO figurovali až na 12. a 13. místě kandidátky. Oba se však těsně znovu stali zastupiteli.

„Paní Štayrová je na neschopence a pan Marek je mimo Hradec Králové,“ vysvětlila jejich nepřítomnost Šandová.

Jednání o koalici potrvají, zní z ODS

ODS s 10,27 procenty a 5 mandáty takřka přesně zopakovala předešlý výsledek. Tím se v Hradci opakuje situace z minulých komunálních voleb. Vedoucímu ANO spolu s ODS však chybí jedno křeslo k většině v zastupitelstvu. Opět tak bude záležet, s kým půjde do koalice ODS. Před čtyřmi lety kývla na nabídku ANO, které jí přenechalo post primátora.

„Vypadá to, že jsme obhájili pět mandátů. Vzhledem k tomu, že do voleb v Hradci Králové vstupovalo 15 subjektů, jsme s takový výsledkem spokojení,“ řekl lídr ODS Miroslav Hloušek.

K jednáním o vzniku nové koalice byl zatím Hloušek zdrženlivý, protože na komunální úrovni to podle něj trvá.

„Je na místě jednat s tradičními demokratickými stranami, které mají vizi a zájem na rozvoji města. Určitě si brzo zavoláme. Chtěli bychom se vyvarovat předchozích chyb, nicméně když se podíváte na výsledky voleb, zřejmě jdou vytvořit jen dvě varianty a zjistíte, že některé strany zkrátka vypustit nelze a neplatí varianty, které si připravíte dopředu. My si ty varianty nyní popíšeme, v pondělí zasedne oblastní rada ODS, kde si řekneme, která z variant je nám bližší,“ řekl.

Když nikdo nepůjde s ANO a SPD

Hradecký demokratický klub (HDK) skončil na druhém místě. Oslabil na 13,66 procent hlasů, ale stačilo to na obhájení 7 mandátů. Oslabení tradičních stran včetně HDK způsobily nově vzniklé subjekty, které však většinou nepřesáhly pětiprocentní hranici. Propadlo tak přes 20 procent hlasů, což nahrálo hlavně prvnímu ANO.

„Výsledky odpovídají rozdrobení sil, které způsobilo 15 kandidujících subjektů. Ukazuje se, že rozhodnutí některých stran kandidovat samostatně nebylo pro město správné a racionální. I my jsme chtěli cílit na vyšší procenta, nicméně sedm mandátů není úplně špatný výsledek a náš volební potenciál je rozhodně vyšší než v případě Babišova ANO,“ hodnotila lídryně Pavlína Springerová.

„Vytvoření koalice může chvíli trvat, nicméně když budou všichni držet své slovo ve smyslu, že nepůjdou s ANO a SPD, nabízí se v podstatě jediná varianta. Dovedu si představit, že doladit detaily nám bude trvat několik týdnů. Ještě jsem se neviděla s žádnou jinou stranou, počkáme na finální výsledky, určitě budu ráda za kontakt s kolegy z Pirátské strany, ODS a Změny a Zelených. Kontaktovat jistě budeme i hnutí Rozvíjíme Hradec, ale to pořadí bude takové, jak jsem říkala. Nicméně nejspíš se budeme muset potkat se všemi,“ odhadla Springerová.

Úspěch ANO v Hradci označila spíš za Pyrrhovo vítězství. „Zároveň je to špatný signál pro naše město, protože se ukázalo, že lidé spíš než na skutečný výkon komunálních politiků myslí na Andreje Babiše a jeho snahu udělat z komunálek nějaké referendum o národní politice. Vnímám to jako obrovský a pro mě neskousnutelný faul na komunální politiku,“ řekla.

Do zastupitelstva se dostali ještě Piráti, kteří oslabili na 4 mandáty. Hnutí kolem senátora Jana Holáska Rozvíjíme Hradec získalo 3 mandáty a nově do zastupitelstva proniklo SPD s 3 mandáty.

Vypadli lidovci, STAN, komunisté

Pod pěti procenty skončilo hnutí STAN a nezávislí vedené Lubošem Hokerem a Koalice pro Hradec (lidovci a nezávislí) v čele s Růženou Diveckou. Propadla také KSČM.

„Skončili jsme první pod čarou, zkrátka jsme přesvědčili málo voličů. Je nám líto, že demokratická část volebních uskupení je roztříštěná. Například kantoři (Hradečtí kantoři a Nestraníci) odebrali hodně hlasů nám i HDK a TOP 09, stejně jako pan Holásek (Rozvíjíme Hradec). Výsledek ANO i SPD se dal očekávat, protože kopírují celostátní politiku a mají stabilní voliče, ani nemusejí dělat kampaň,“ uvedla Růžena Divecká.

„Z výsledku jsme zklamaní. Očividně se projevila celostátní politika, čímž jsme ztratili spoustu hlasů. Je vidět, že Hradečáci nejsou příliš nespokojení, jak funguje magistrát, a v podstatě odevzdali hlasy stejným stranám, které aktuálně vládnou,“ zhodnotil lídr STAN Luboš Hoker.

V Hradci se tentokrát utkalo o hlasy voličů rekordních 555 lidí z 15 subjektů. Vznik některých uskupení vybudila dosavadní nefunkční koalice ANO a ODS.

Původně v Hradci vládla trojkoalice, kterou na konci října 2018 poskládalo ANO, ODS a Změna a Zelení. Politici Změny a Zelených ji však po dvou letech opustili.

V dalších větších městech kraje zvítězili dosavadní starostové. Jan Skořepa a Nezávislí za Rychnov pobrali 40,07 procenta, Jan Birke (ČSSD) s kandidátkou „Jan Birke pro Náchod“ 39,15 procenta. Nováček Michal Rosa (ODS), který je starostou v Trutnově od prosince, získal se svou kandidátkou 28,64 procenta. Starosta Jan Malý (ANO) obdržel s hnutím v Jičíně 25,13 procenta hlasů.