Víme, co děláme, brání se Hradečtí kantoři. Ve volbách mohou překvapit

Nervozita politiků před volbami a hrou o hradeckou radnici je mnohem vyšší než jindy. Důvodem je hlavně nesrovnatelně větší neznámá konkurence. Do voleb jde rekordní počet 555 lidí z 15 subjektů.

Je normální, že krátce před volbami si zavedené strany značkují území a zkoušejí, co nováčci vydrží. Vhodným terčem se stali i nespokojení kantoři. Antikampaň začala už vloni v prosinci, kdy se ve městě rozneslo, že pedagogům došla trpělivost a půjdou do voleb.

Primátor Alexandr Hrabálek (ODS), který gesci školství přebral po odvolaném náměstku Martinu Hanouskovi, si dal několikrát schůzku se zakladatelem hnutí Romanem Poldou.

Pohnutkám pro jeho založení neporozuměl ani náměstek Jiří Bláha (ODS), podle něhož je „rozsah investičních akcí do škol nebývale velký“, a podobně nechápavě se vyjádřil i náměstek pro správu majetku města Pavel Marek (ANO).

Tím to však neskončilo. Kandidující učitelé čelí od protivníků narážkám, že kromě svého oboru ničemu jinému nerozumí, že nejsou kompetentní řídit město, lídryně HDK Pavlína Springerová vyzvala voliče k tomu nevolit malé strany či ad hoc vytvořené projekty, které pravděpodobně nepřekonají pětiprocentní hranici, protože demokratické hlasy nesmí propadnout.

Volebním lídrem kantorů se stal ředitel ZŠ Mandysova Jan Faltýnek. Nepopírá, že politický nováček je v podstatě protestní stranou. Mrzí jej však, že mnozí potenciální koaliční partneři pedagogy pokládají za příliš úzce zaměřené.

„Ta vyjádření jsou spíš otcem myšlenky. Pokud lidé budou mít zájem a podívají se na náš volební program, zjistí, že je velmi podrobně zpracován do všech oblastí města. Ano, profese většiny z nás vychází ze školství, to ale neznamená, že se nezabýváme dalšími oblastmi. Navíc na rozdíl od jiných subjektů můžeme bez uzardění říct, že jsme velmi dobře orientováni v oblasti státní správy a samosprávy a všech procesů na magistrátu. My víme, jak to na městě funguje a co nefunguje. A máme jasné představy, jak Hradec posouvat a zlepšovat,“ říká Faltýnek.

Chaos na radnici a dopady covidu

Současných či bývalých ředitelů je na kandidátce hned 18, ve školství pracuje či dříve pracovalo 30 z 37 kantorských kandidátů. Podle jedničky kandidátky byly pro vstup do voleb dva hlavní důvody: chaos v gescích po odvolání náměstka Martina Hanouska (Změna a Zelení) a dopady epidemie covidu, při níž měly školy pocit, že je město neposlouchá nebo slyšet nechce.

„V době, kdy se přihodí taková věc, jako byla epidemie covidu, na městě potřebujete jakéhosi styčného politika, který bude rychle a operativně řešit všechny problémy. Cením si snahy primátora agendu převzít, ale on celkem logicky nemá takovou možnost se tomu oboru věnovat. Covid a poté konflikt na Ukrajině naplno ukázaly, že náměstek pro školství na městě chybí až extrémně,“ pokračuje Jan Faltýnek.

Uznává však argumentaci náměstka Bláhy, že město do škol investuje, ale o to při politickém vzplanutí kantorů nešlo: „My vážně nemůžeme městu vyčítat, že by se o svá zařízení po technické stránce nestaralo, máme srovnání. Nám jde o to, že ve chvíli, kdy bylo potřeba řešit otázky kolem karantén, nemocnosti, příchodu ukrajinských dětí a dalších akutních problémů, bylo potřeba vše řešit rychle. Jenže to se vůbec nedělo.“

Šéf školy ví, co je potřeba po volbách zgruntu změnit a nastavit jinak, než je tomu dosud. A příliš se neliší od přání mnohem zkušenějších lídrů jiných stran.

„Je to především komunikace. Myslím, že politici se dostatečně nezajímají o to, co lidé skutečně chtějí. Chce to zlepšit komunikaci mezi magistrátem, zastupitelstvem a občany. Kromě toho se chceme více zaměřit na agendy náměstků, je nejvyšší čas je zrevidovat a podívat se, co má kdo na starost,“ zdůraznil Faltýnek.

Je přesvědčen, že jeho Kantoři mají velký volební i povolební potenciál: „Šli jsme do toho s cílem, abychom se dostali do zastupitelstva. Optimistický odhad je mezi sedmi až deseti procenty. Cítíme, že máme respekt od jiných stran, ale dali jsme si závazek, že do voleb žádná jednání vést nebudeme. Myslím, že náš program je známý s dostatečným předstihem a že Hradec není tak velký, abychom se vzájemně neznali.“