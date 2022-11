Senátorovo hnutí žádá novou gesci, pětikoalici v Hradci dosud neuzavřeli

Uskupení, které do voleb vedl senátor Jan Holásek, již netrvalo na žádosti ze začátku týdne o správu některých témat z oblasti rozvoje města, avšak přišlo s jiným návrhem, který ostatní subjekty až nezvykle příkře odmítly.

Rozvíjíme Hradec by se kromě gescí kultury a cestovního ruchu chtělo starat také o sport. To je však problém, protože s touto oblastí už počítala ODS, která se sportu vzdát odmítá.

Rozvíjíme Hradec si resumé potenciálních koaličních partnerů probere mezi sebou a výsledek jim bude tlumočit. Projekt pětikoalice podle slov Jana Holáska v žádném případě neshazuje.

Po středečním večeru je však jasné, že do konce týdne koaliční smlouva být podepsána nemůže. Vyjednávací týmy mají čas jen do 15. listopadu, kdy pokračuje ustavující schůze zastupitelstva s volbou primátora, náměstků i radních.

Pětikoalici podporujeme, tvrdí Holásek

„My jsme celou dobu jednání uplatňovali náš podíl na výkonné gesci rozvoje, protože se tomu hodně věnujeme. Vzdát se jí pro nás nebylo jednoduché rozhodnutí. Ale protože kolegové to neakceptovali, udělali jsme kompromis, podíl na gesci rozvoje nutně mít nemusíme, ale rádi bychom v tom případě měli logickou a kompaktní gesci kultury, cestovního ruchu a sportu, což mi přijde naprosto přirozené a správné,“ řekl Jan Holásek.

Ten nastínil i další vývoj: „Jsme připraveni okamžitě podepsat předběžnou koaliční dohodu, uzavřít to a jít dopředu. Obrátím se na ODS, jestli bychom to nemohli společně probrat. Respektujeme vše ostatní, co se dohodlo. Náš návrh mi přijde naprosto logický a očekáváme, že podobně to budou vnímat i naši kolegové. Nejdůležitější je, že stále podporujeme projekt pětikoalice. Neřekli jsme nic ve stylu ODS, že zvažuje alternativu s hnutím ANO, když nebudou spojeny gesce investic a rozvoje.“

Tým Rozvíjíme Hradec středeční schůzku opustil o něco dříve než překvapení partneři, kteří vydali společné prohlášení, v němž „zásah do již domluvené dohody o struktuře gescí odmítají“.

Ostatní partaje odmítly měnit dohody

Ve stejné rétorice pokračoval i volební lídr ODS Miroslav Hloušek. „Byli jsme nemile překvapeni, protože gesce sportu byla hnutí Rozvíjíme Hradec v začátcích jednání nabízena. Tehdy to však odmítli, sport delší dobu plaval nezařazen, dokud jsme si jej nevzali do své gesce. Od té chvíle jsme s tím počítali a brali jsme to jako neměnnou věc,“ řekl Miroslav Hloušek.

„Začali jsme si vytvářet své představy o tom, aby to fungovalo, dokonce jsme se připravovali na převzetí gesce společně s některými lidmi, kteří se ve sportu pohybují, abychom odevzdali dobrou práci. Najednou a po tolika jednáních se však dozvíme, že v této oblasti by se měla uskutečnit změna. To pro nás bylo velmi nepříjemné zjištění a rozešli jsme se v patové situaci. Pokud bychom nyní pohnuli se sportem, budeme hýbat s dalšími oblastmi? To bychom se nikam nedostali,“ zdůraznil Hloušek.

Podle něj by za podmínky konstruktivního jednání hnutí Rozvíjíme Hradec už nebyla potřeba žádná další schůzka a další postup zakončený podpisem koaliční smlouvy by se mohl dohodnout i po telefonu.

Ostře se k návrhu Rozvíjíme Hradec vyjádřila rovněž Pavlína Springerová (HDK), jež by se za předpokladu definitivní dohody měla stát novou primátorkou.

„Tuším, že na jednání 19. října jsme se dohodli tak, že o gesci sportu se bude starat ODS. Takový způsob jednání, kdy se otevírají už dohodnuté věci, považujeme za naprosto nekonzistentní a neakceptovatelný. Přišla jednoznačná a pochopitelná reakce od ODS, která se nechce vzdát toho, co už je dohodnuté. Tahle už to prostě dál nejde,“ prohlásila Springerová.