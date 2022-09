Na Vltavě i Máji chceme parkoviště, říká budějovický lídr ANO Svoboda

Nejen České Budějovice asi čeká velmi složité období. Bude nutné šetřit a omezit investice?

Jen za elektřinu zaplatíme příští rok násobně více. To je zásah do rozpočtu takový, že bude třeba upřesnit priority.

Takže se vše omezí jen na to nejnutnější a řekněme údržbu?

Budeme muset udělat inventuru investic a preferovat hlavně ty, na které lze získat dotaci, a ty, kde je vysoká připravenost. Ale úplně hlavním úkolem bude co nejvíce ulehčit občanům Budějovic.

To znamená, že třeba nezvýšíte poplatek za svoz odpadu? Asi to půjde i u ceny tepla, když je Teplárna České Budějovice městská.

U tepla máme velkou výhodu, že se staví horkovod z Temelína, nový kotel na štěpku a v plánu je výstavba zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), což zajistí naši nezávislost a diverzifikaci zdrojů. Rozhodně chceme udržet dostupnou cenu, a to nejen tepla, ale i vody, odpadů a jízdného v MHD. Měli bychom mít jedno z nejlevnějších tepel v Česku.

Škoda, že ještě není hotový přivaděč z Temelína. Měl už fungovat loni, ale zkrachovala zhotovitelská firma...

Tisíckrát škoda, ale bude v provozu od příští topné sezony, což hodně pomůže udržet ceny. Do budoucna by pak mělo výrazně pomoci i vybudování ZEVO Vráto, které bychom rádi v roce 2028 uvedli do provozu.

Jiří Svoboda Primátor Českých Budějovic a lídr hnutí ANO vystudoval gymnázium a Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni, obor konstrukce jaderných a energetických strojů a zařízení. Dlouhé roky pracoval v Českém rozhlase, působil také ve společnosti Brněnské veletrhy a výstaviště a ve firmě OHL ŽS. Je ženatý, je mu 62 a má dvě děti.

Když ceny elektřiny a plynu neovlivníte, jak se postavíte třeba k dalšímu provozu dopravního podniku?

Rozhodně neplánujeme zdražování jízdného. Předpokládám že musíme najít asi 120 milionů navíc, o tolik se totiž podniku zřejmě zdraží elektřina. Další variantou jsou zásahy v provozu MHD, které nepreferujeme. Myslím, že to bude nakonec nějaký kompromis. Kloním se spíše k mírné úpravě linek. Ale ještě to není rozhodnuté. Záleží, jak se celá situace vyvine, zda nějak zasáhne stát.

Co některé rozpracované projekty? Nezůstanou nakonec jen na papíru?

Například rekonstrukci KD Slavie rozhodně chceme dotáhnout, a to je právě i projekt, na který bychom mohli získat poměrně významnou dotaci. Stejně tak chceme pokračovat s prodloužením silnice v ulici M. Horákové ze sídliště Máj směrem na Švábův Hrádek, to samé platí o výstavbě parkovacího domu u sportovní haly a pokračovat chceme i s úpravami kolem obou řek.

Když jsme tady spolu seděli před čtyřmi lety na předvolebním rozhovoru, řekl jste, že se chcete vrátit ke stavbě nové sportovní haly. Nic se ale nezměnilo, berete to jako prohru či zklamání?

Po zjištění objektivních skutečností bych to bral jako realitu, nikoli prohru či zklamání. Začali jsme se ubírat jiným směrem. Řešíme prostor bývalého tankodromu ve Čtyřech Dvorech, kde by v první fázi měl být v uvozovkách vodní svět. Máme zpracovanou i marketingovou studii. Máme připravené podklady pro zadání projektu, to ale necháme až na rozhodnutí nového zastupitelstva.

A ta sportovní hala?

To by byla druhá fáze, která by navázala na vodní svět. Mohlo by to být něco podobného jako multifunkční sportovní centrum Jedenáctka v pražském Chodově.

A současný areál u řeky Vltavy?

Ten bude sloužit dál. Investovali jsme do opravy střechy a nechali udělat statické posudky. Složitější to bude s nedalekým plaveckým bazénem, kde nás čeká velmi náročná oprava střechy. Bude to hodně citlivé, protože objekt je památkově chráněný. Než se do toho pustíme, bylo by dobré nabídnou alternativu v podobě nového bazénu. Ale to ukáže až čas a finanční možnosti města.

Prakticky všechny strany říkají, jak je důležité zahájit výstavbu městských bytů ve Čtyřech Dvorech. Má jich tam být po dvou etapách 300. To si město bude moci dovolit?

Ano, to chtějí všichni zleva doprava. Bavíme se o cestách, jak projekt financovat. Jednou z možností je i zapojení soukromého sektoru. Jsou zde developerské skupiny, které by se do toho chtěly pustit. Město poskytne pozemek, projekt, oni finance a na oplátku by pak město získalo nějakou část bytů.

To znamená, že radnice v rozpočtu nemá peníze, aby bytové domy postavila za vlastní?

Postavit byt je nyní velmi nákladné. Proto řešíme zapojení někoho dalšího ze soukromé sféry.

Ještě se vrátím k projektu nové sportovní haly, problémy s ním spojené vyústily v konec vašeho náměstka Františka Konečného. Ten měl na starost i dopravu, po něm pak skončil i další náměstek pro tuto oblast Viktor Lavička. Nikoho dalšího už jste pak nedosadili, proč?

Už to nebylo nutné, projekty byly připravené a přesunuly se dál směrem do oblasti investic či k majetkové činnosti.

Vy jste primátorem osm let a stále slýchám, že nejste moc vidět.

Mám šest náměstků, tak musí být vidět také oni, a myslím, že u těch zásadních věcí jsem. Neznamená, že když nejsem tolik vidět mediálně, že je to špatně. Především první dva roky jsem byl v práci 12 až 15 hodin denně. V době covidu jsme zase měli spoustu mimořádných jednání, zasedal krizový štáb, pracovali jsme o víkendech. Sebeprezentace pro mě není tak důležitá.

Budete ještě někdy odpovídat s nadsázkou? Asi víte, na co narážím. Váš komentář v Respektu, kde jste mimo jiné zmínil, že když vyschnou řeky, tak tam mohou parkovat auta, protože volných míst je v Budějovicích málo.

Nadsázku mám stále rád. Ale podcenil jsem zřejmě obecný smysl pro humor. To, co si třeba mohu dovolit při jednání rady města, tak nemohu prezentovat do médií. Snadno se to vytrhne z kontextu. Snad si nikdo nemohl myslet, že to myslím vážně. Naopak, oběma řekám věnujeme velkou pozornost a snažíme se je stále více využívat a přibližovat lidem.

U parkování ještě zůstaneme. Před čtyřmi lety jste říkal, že je třeba rychle řešit nedostatek míst třeba na sídlišti Máj. Povedlo se tam přidat stovku míst, ale to je asi ještě málo...

Na Máji máme připravenou studii na rozšíření velkých parkovišť u Větrné, stejně tak na sídlišti Vltava za čerpací stanicí. A pak jsou naplánovaná záchytná parkoviště u obou hřbitovů.

A vrátíte se ještě někdy k plánům parkoviště na náplavce pod Dlouhým mostem? O to jste s hnutím ANO hodně stáli...

Nakonec se to celé ukázalo jako velmi problematické, dlouhodobé stání by tam nebylo možné, protože je to v záplavové zóně. Navíc je tam nyní nová přístavní hrana a celý prostor se ubírá jiným směrem. Vede tudy i cyklostezka, je tam cizí pozemek.

K modrým parkovacím zónám se naopak ještě vrátíte, je to tak?

Na základě zkušeností předpokládám, že ano. Ale až budeme mít na okrajích města další záchytná parkoviště. Do té doby asi nemá cenu uvažovat o rozšíření modrých zón.

Jste spokojený s omezením dopravy na náměstí Přemysla Otakara II.?

Osobně jsem spokojený, provoz se viditelně zklidnil, už to zde nefunguje jako zkratka pro řidiče.

A dopravou to zakončíme. Prohrál jste sázku, kterou jsme si dali před čtyřmi lety. Tvrdil jste, že v roce 2022 budou všechny obchvaty. Není hotový ani jeden...

Co jsem prohrál? Počítám, že nějakou lahev.

Je to tak. Ale nepříjemné je, že není hotový dálniční obchvat, jižní tangenta ani severní spojka.

Jižní tangentu staví Jihočeský kraj a s dálničním obchvatem je to katastrofa, především se zpožděním u tunelu Pohůrka. Snad už další komplikace a zdržení nenastanou.