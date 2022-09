Budějovice musejí být otevřenější a lépe komunikovat, říká lídryně Pirátů

Máte za sebou čtyři roky v opozici. V čem jste nyní jiná politička?

Přestože jsme v opozici a českobudějovická radnice je hodně konzervativní, objevila jsem nové možnosti, jak prosazovat naši politiku. I tady to jde a najdou se cesty. A za ty čtyři roky jsem zjistila, že se s lidmi na radnici, úředníky i politiky, dá ve většině případů domluvit.

Takže už jste méně kritická?

Spíš mám pro něco větší pochopení. Na některé věci jsem naopak kritická více. Obrovské rezervy vidím ve fungování rady. Tým kolem primátora by měl mnohem více táhnout za jeden provaz.

Už jste naznačila, že z opozice je něco těžké prosadit, ale cesty jsou. Co tedy považujete za váš největší úspěch?

Je to zastavení plánů na zbourání sportovní haly na Dlouhé louce. Městu jsme ušetřili stovky milionů korun. To v současné chvíli považuji za velmi důležité. Ukázalo se, že po opravě, která se nyní dělá, může ještě dlouho sloužit.

Zuzana Kudláčková Jednička Pirátů do komunálních voleb v Budějovicích je zároveň předsedkyní zastupitelského klubu Pirátů a členka bytové komise. Věnuje se problematice dostupného bydlení, sociální oblasti a drobným majetkovým dispozicím. Pochází z Teplic, je jí 38 let a od roku 1993 žije v Českých Budějovicích. Vystudovala SPgŠ v Prachaticích, obor výchovná a humanitární činnost. Má manžela, dceru, syna.

Ale další krytá sportoviště městu chybí, to se shodneme?

Nechci říct, že si Budějovice nezaslouží novou halu. Naopak. Celý postup ale nebyl vůbec šťastný už ve chvíli, kdy vedení radnice převzalo hotový projekt. Měla na to být řádná architektonická soutěž. A také bylo namístě hledat pro stavbu jinou lokalitu.

Místo sportovní haly se vedení města pustilo do jiného obřího a drahého projektu, tím je přestavba KD Slavie včetně úprav okolí. S tím problém nemáte?

Když oba záměry porovnáte, tak je zde zásadní rozdíl. V případě Slavie radnice vyhlásila soutěžní dialog, nad akcí byl od začátku odborný dohled a vyhrál ten nejlepší. Není to představa jednoho člověka, kterou se město rozhodlo zaplatit. Jak to budeme při současné krizi financovat, je otázka, ale Budějovice jsou na tom finančně dobře a nějaké investice si můžeme dovolit.

Také jste členkou bytové komise, kde se měnila pravidla pro přidělování bytů. K lepšímu?

Fungovalo to tak, že byly pořadníky a kvůli nedostatku bytů byl vyhlášen stop stav na podávání nových žádostí. Šance dostat se k bytu byla velmi malá. Zároveň nebylo jasné, za jakým přesně účelem se pronajímají, zda jsou sociální, tržní a podobně. To se změnilo a nastavená pravidla jsou lepší. Pořádají se výběrová řízení a ne vždy se přihlíží pouze k ceně, ale třeba i k sociální situaci žadatele, úrovni jeho bytové nouze. Tím se vše zrychlilo a nabídka je větší. K těmto novinkám mi ale chyběla od města informační kampaň.

I tak je ale poptávka větší než nabídka radnice. Stejně jako další strany tak upozorňujete na nedostatek dostupného bydlení. Zachrání situaci plánovaných 300 městských bytů?

Rozhodně pomohou, ale celkovou situaci nevyřeší. Zaplní se hned, jak budou hotové. Pak budeme mít 2 100 bytů na 100 tisíc obyvatel a to je na krajské město hodně málo. Nové vedení radnice by mělo pokračovat v rozšiřování tohoto počtu.

Vy máte také v programu zavedení městské realitní agentury. K čemu bude dobrá?

Funguje už například v Praze. Správa domů jako městská společnost by například mohla pomáhat s pronajímáním soukromých bytů. Vlastník bytů by nemusel hledat nájemníka sám nebo přes realitní agenturu, ale mohl by spolupracovat se správou. Ta by dokázala vytipovat nájemníka a dát určité záruky, že bude platit nájem. Někdo by například nechtěl ubytovat matku samoživitelku, ale když bude mít určité záruky, tak to udělá. A pomůže to oběma stranám.

Kdo by to měl dělat?

Už máme městskou Správu domů, která by mohla tuto agendu převzít. Už teď se stará o nemovitosti, a to i některé soukromé, takže by to jistě zvládla. Mohlo by to znamenat rozšíření nabídky řekněme o několik desítek až dvě stovky bytů, které by mohly pomoci.

Také podle vás chybí Budějovicím městský architekt a chcete tuto pozici naplno obsadit. Proč je to pro vás tak zásadní věc?

Chybí ve všech ohledech. V ideálním případě je městský architekt člověk, který spojuje pohledy na dopravu, územní plánování, parky, novou výstavbu, zeleň. Teď je to rozkouskované do odborů a mezi náměstky. My útvar hlavního architekta máme, ale chybí tam tato osobnost. Myslím, že by to mohlo fungovat.

Měli jsme hlavního architekta, svá posouzení a odborné postřehy přidává i útvar, ale mnohokrát se stalo, že pak zastupitelé stejně postupovali v rozporu s tímto pohledem a vlastně ho tak hodili do koše.

Dostáváme například k prodeji majetku vyjádření i ze čtyř odborů, ale často se stává, že i ty odbory mají rozdílná stanoviska. Zastupitel se pak musí rozhodnout, kam se přikloní. Takže chybí nějaká autorita, která by to zaštítila.

Řekla jste, že takový člověk musí vzejít z otevřeného výběrového řízení. V některých městských podnicích jsou ale stále lidé, které do vedení dosadili politicky. Chtěli byste tedy třeba výběrové řízení na nového šéfa teplárny nebo Lesů a rybníků města České Budějovice?

Spíš jde o to se podívat, jak ty firmy fungují. I politicky dosazený člověk může být výborný ředitel či předseda představenstva. Ale víme, že některé podniky mají problémy, třeba ten dopravní, o teplárně bychom se také mohli bavit. Asi bych byla pro přesoutěžení některých postů. Ale předtím bych chtěla udělat finanční i personální audity. Není namístě někoho vyměnit, aniž bychom věděli, jak firma skutečně funguje.

Když jste narazila na dopravní podnik, jaká je podle vás MHD?

Řeknu to takhle, není špatná. Služba funguje, ale jsou tam rezervy. Například výpadky linek kvůli nedostatku řidičů. Některé spoje jezdí dost prázdné, takže by mohla být asi i efektivnější, ale k tomu nemám všechny potřebné informace.

Ve Stromovce chcete upravit nádrž Bagr, aby byla vhodná ke koupání. To sice vypadá jednoduše, ale nikomu před vámi se to zatím nepovedlo, byť to politici mnohokrát slibovali.

Situace se lehce zlepší už brzy díky vyčištění jednoho přítoku. Ale musíme to řešit jako celek, aby byla celá Stromovka místem k relaxaci. Pro nás to znamená obnovit snahy vedoucí k vykoupení pozemků v parku tak, aby měly jednoho vlastníka, ideálně město. Od toho se můžeme odpíchnout.

Je Bagr nejsmysluplnější místo, kde zajistit pro obyvatele nové místo ke koupání, nebo je ve hře i stavba nového bazénu?

To je takový evergreen, že Budějovicím chybí akvapark. Ale myslím si, že taková věc by měla být v komerčních rukách. Máme dvě krásné řeky a na některých místech jsou vhodné i ke koupání pro rodiny s dětmi, máme letní plovárnu i velký bazén. V okolí je dost koupališť, tak tohle asi není nejpalčivější problém města.

Také chcete dál prosadit větší otevřenost radnice.

Budeme se opět snažit, aby mohl volič vědět, kdo a jak hlasoval při jednání rady. Opravdu to lze. Ale celkově komunikace není dobrá. Vedení města opakovaně chystá nějakou novinku, ale nedokáže ji řádně probrat a vysvětlit občanům. Bylo to tak při omezení dopravy v centru či při zavedení nových pravidel pro získání městského bytu, jak jsem říkala. To chceme změnit.

A trochu mě zarazila jedna věc, že chcete usilovat o „velké Budějovice“, to znamená připojení okolních obcí. Ty o to ale nemají zájem. Jak je chcete nalákat?

Nejdříve se musí změnit kultura komunikace s občany a zástupci našich čtvrtí, abychom obcím ukázali, že to umíme. To znamená, aby územní skupiny a výbory naplno fungovaly. Aby měly přímo svého politického zástupce, který bude mít přístup do rady a podobně. Pak se teprve můžeme začít bavit s okolními obcemi.

Piráti už také mají povolební strategii. Ta bude jaká?

Říkáme voličům, že u nás nehrozí koaliční spolupráce s nedemokratickými stranami typu KSČM či SPD. Současně jsme schválili i podmínku, že nebudeme spolupracovat v koalici s lidmi s korupční minulostí.

A co pro vás bude ve volbách úspěch?

Je nás šest zastupitelů, cokoli navíc budu považovat za úspěch.