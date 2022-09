Budějovice musejí víc dohlížet na bezpečnost a pořádek, tvrdí lídryně SPD

Dvacet let jste byla v armádě a pracovala na letišti v Plané, dnes Letišti České Budějovice. Myslíte, že odtud někdy poletí Jihočeši na dovolenou? Nedávno zaznělo, že to bude v roce 2024.

Moc bych si to přála. Ale podívejte se, jak dlouho po modernizaci trvá celý proces toho rozlétání. Současná situace navíc této oblasti dvakrát nepřeje. Stačí vzpomenout podobná letiště v Karlových Varech nebo Pardubicích. Jistě by to bylo přínosné pro obyvatele i celý region, ale moc velkou šanci tomu nyní nedávám.

A je podle vás správně, že se město zbavilo podílu ve společnosti spravující letiště a prodalo ho Jihočeskému kraji, který je tak jediným vlastníkem?

To je moc dobře. Myslím, že na komunální úrovni máme spoustu jiných starostí a je určitě víc variant, kam vkládat peníze, než na letiště.

Vaše předvolební billboardy hlásají: Chceme bezpečné a čisté město. Co si pod tím mohou obyvatelé představit? Začněme tou bezpečností, tipuji změny ve fungování městské policie.

Ano, chceme změnit její nastavení. Dnes je zaměřená v poměru osm ku jedné na dopravu a veřejný pořádek. Alespoň to tak vyplývá z peněz, které strážníci vyberou. Důraz na dohled na veřejný pořádek je příliš malý. Mělo by to být s dohledem na dopravu půl na půl. Určitě je potřeba se více zaměřit například na bezpečnost na Lannově třídě. Stálo by za to i zpřísnit některé vyhlášky. A pak je samozřejmě třeba zajistit jejich dodržování.

Monika Kroutilová Jednička kandidátky SPD v Českých Budějovicích vystudovala střední zdravotnickou školu a poté vojenskou školu ve slovenské Žilině. Nastoupila do armády, kde působila 20 let jako zdravotník. Nyní pracuje jako zdravotní sestra v českobudějovické nemocnici. Má dvě děti. Ráda vyrazí do přírody za tichem a klidem či na houby

Žijete na sídlišti Máj, tam jste s prací strážníků spokojená?

Tam by se činnost hlídek rozhodně měla zvýšit. Oni sice večer jsou vidět, ale jen projedou autem. Musí jít ulicemi, být skutečně na očích. To je, jako když u Mercury centra často strážníci hlídali, zda někdo neodbočí do zákazu, ale co se dělo opodál, to už bylo vedlejší. Doufám, že se to teď zlepší, když tam mají vlastní služebnu. Ale na to tam cestující a obyvatelé čekali určitě deset let. Je tam třeba zvýšit bezpečnost. Naopak ale oceňuji, že městská policie hlídá bezpečnost na přechodech, kudy chodí děti do škol.

Přejděme dál od bezpečnosti k čistotě.

Tam mám na mysli například mnohem více zeleně. Opět se vrátím k sídlišti Máj, tam je stav tristní. Jeho úpravy sice stály miliony, ale na zeleni to není vidět. Těch pár stromků je málo. V létě vyjdete z paneláku a okamžitě dostanete facku od vedra. Žila jsem na sídlišti v Plzni a tam to bylo v tomto ohledu o dost lepší.

Když jsme u zeleně, co změny na náměstí Přemysla Otakara II.?

Nevím, jestli to těch pár stromů v truhlíku zachrání. Pokud bych dostala tu možnost, určitě bych prosazovala mohutnější výsadbu stromů napříč celým městem. Myslím, že obyvatelé by to ocenili.

Ještě se vraťme k Máji. Když jste mluvila o úpravách, zmínila jste, že tam stále chybí hodně parkovacích míst.

Oni totiž často nějakou oficiální úpravou přibudou, ale je to jen na papíře. Ve skutečnosti tam předtím bylo mnohem více aut, jen to nebylo oficiální parkoviště. Povedlo se sice před časem skutečně jedno otevřít u konečné MHD, ale to určitě nestačí. Jsou tam i další vhodná místa. Spousta lidí přijede večer unavených z práce a místo, aby šli domů, musí ještě hrozně dlouho hledat místo pro auto.

A kde je podle vás to vhodné místo pro další parkoviště?

Je zde jedno místo, kterému se říká na hlíně, býval tam Prior. Na části se tam dá parkovat. Vím, že by tam město muselo vykoupit nějaké pozemky, ale to v souvislosti s jinými projekty také dělá. Pokud by se to podařilo, tak by tady mohl stát parkovací dům, o jeho využití bych se pak určitě nebála. A pak je tu ještě velká plocha ve Čtyřech Dvorech po bývalém tankodromu. Tam si samozřejmě představuji mnohem více věcí, například sportovní halu nebo nějaký menší vodní svět.

Ještě zůstaneme u dopravy. Chcete zásadním způsobem změnit systém parkovacích zón v Budějovicích. Jak?

Na mnoha místech se ukazuje, že jsou sice zóny zavedené, ale je tam stejně více aut a vydaných povolení, než je volného místa, takže to nic neřeší. A pak je třeba změnit časovou platnost. Běžně se stává, že člověk, který má placené povolení, přijede domů po 20. hodině a nenajde volné místo. Stojí tam totiž také ti, kteří oprávnění nemají, protože ho po osmé večer nepotřebují. Chceme proto změnit systém v zónách tak, že bude možné parkovat zdarma v denních hodinách a pracovních dnech od 8 do 16 hodin, kdy je většina rezidentů v práci mimo bydliště. Naopak vpodvečer a přes noc budou zóny aktivní, to by mělo obyvatelům pomoci.

Také jsem zaznamenal, že je pro vás velmi důležité řešit situaci s provozem elektrokoloběžek.

Rozhodně ano, a to hned. Měli bychom striktně vymezit, kdo a za jakých podmínek na nich smí jezdit. Neustále vidím, jak na těch sdílených, kterých je po městě spoustu, jezdí dva lidé najednou. Kde myslíte, že pak skončí? U nás v nemocnici s ošklivým úrazem. Navíc ani většinou nepoužívají žádné ochranné pomůcky.

Dobře, ale co s tím, pokud se tedy bavíme o sdílených elektrokoloběžkách, které v Budějovicích provozují dvě firmy?

Vedení města s provozovateli musí mnohem více komunikovat. Určitě bych je vůbec nepouštěla třeba na náměstí Přemysla Otakara II. Nebo jedu v šest ráno ze služby a na Branišovské jsou přímo v místě, kam zajíždí trolejbus, pohozené tři elektrokoloběžky. Tohle by prostě provozovatel neměl dovolit. Ukazuje se, že nefunguje systém vyhrazených míst pro odstavení těchto strojů. Také si myslím, že když mají mít děti přilby na kolech, tak by to mělo být stejné i u elektrokoloběžek. I tady si myslím, že je prostor, aby městská policie celkově na tuto problematiku více dohlížela.

Předvolební rozhovory V MF DNES postupně vycházejí rozhovory s vybranými kandidáty na primátora Českých Budějovic. Následovat budou lídři: Jiří Fencl (STAN), Zuzana Kudláčková (Piráti), Tomáš Bouzek (TOP 09 – KDU-ČSL), Dagmar Škodová Parmová (ODS), Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) a Jiří Svoboda (ANO). Už vyšlo: Vojtěch Filip (KSČM)

Hodně se teď řeší také fungování dopravního podniku, které se hodně prodraží. Jste pro udržení současného provozu MHD, i když to má stát dalších více než sto milionů korun?

Je to velmi důležitá služba pro občany, ale myslím, že je možné najít místa i v provozu linek, kde bude možné trochu ušetřit.

Co vás vedlo k rozhodnutí vstoupit do politiky?

Už několik let jsem členkou SPD. Letos mě pak oslovili, zda bych se chtěla stát lídrem kandidátky v Budějovicích. Řekla jsem, že samozřejmě ano. Ráda bych udělala něco prospěšného pro lidi, to je má hlavní motivace.

A co bylo tím impulzem, že jste si řekla, chci do politiky?

Dříve jsem se takto angažovat nemohla, protože jsem pracovala v armádě. Ale když to bylo možné, chtěla jsem se zapojit. Líbil se mi program SPD a souhlasím s předsedou strany Tomio Okamurou. Také mě štvala politika ostatních stran, myslím, že se málo starají o skutečné potřeby lidí.

Jaký je váš cíl, s jakým volebním úspěchem budete spokojená?

Chtěla bych, aby SPD mělo takový úspěch, abychom mohli ovlivňovat komunální politiku. A přeji si, aby to nebylo z opozičních lavic. Jsme připravení jednat s každým, nevymezujeme se. Zároveň bych pak ráda navrhla snížení počtu náměstků. Nemyslím si, že je nutné, aby jich bylo tolik. A nyní je doba, kdy je potřeba šetřit a hledat úspory, tak proč nezačít třeba tady.