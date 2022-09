Sportovních zařízení není v Budějovicích nikdy dost, tvrdí lídr STAN Fencl

Do voleb jdete poprvé samostatně jako STAN. Jakého výsledku byste chtěl dosáhnout?

Naposledy jsme spolu s hnutím Čisté Budějovice měli přes šest procent. Pokud teď dostaneme osm až deset procent, bude to pro nás skvělé. Dostali jsme do komunálních voleb číslo pět, takže pokud budeme mít stejný počet mandátů, nebo i víc, rozhodně budu spokojený.

Nemáte obavy, že by se kauza Dozimetr promítla i do nálady voličů v Budějovicích?

Krajské město je už dost velké na to, aby se v něm mohla promítnout, ale nemáme zde na kandidátce žádné kontroverzní osoby, aby nás to nějak postihlo. Pevně věřím, že voliči budou posuzovat hlavně lidi na kandidátce spíše než celostátní politiku. Naše problémy ve vedení hnutí jsou trochu zveličované, jedná se přece jen o kauzu jednoho člověka STAN. Neexistuje žádná jiná strana, která by se s ničím podobným v minulosti nesetkala.

Dvojka vaší kandidátky Jan Mádl prohlásil, že se stydí za to, být v koalici s primátorem Jiřím Svobodou (ANO) kvůli jeho výrokům o řekách ve městě jako překážkách. Nemohou být tyto přestřelky překážkou pro další spolupráci?

Beru to jako soukromé vyjádření kolegy Mádla. Pokud se pan primátor podobně vyjádřil do médií, je to u něho možné vnímat i jako nadsázku. Pro mě je ale podstatnější, že v koalici funguje projekt Město a voda a příprava na budování Slunečního ostrova, což jsou projekty jednoznačně spjaté s řekou.

Přece jen nemáte pocit, že by podobné výroky mohly limitovat povolební vyjednávání?

To nemám, a pokud kolega Mádl nebude chtít být součástí koalice, je to jen na něm. Předem ale víme, že do ní nepůjdeme s komunisty a s extremistickými stranami jako SPD. O spolupráci s ostatními stranami se budeme bavit po volbách.

V komunální politice byste se chtěl zasadit o dokončení rozdělaných projektů. Které to jsou?

Rozhodně to má být rekonstrukce KD Slavie, dále pak park Dukelská a nyní se jedná i o budoucnosti zmíněného Slunečního ostrova. Pokud na to budou finance, rádi bychom alespoň připravili projekt na plavecký bazén ve Čtyřech Dvorech a na novou sportovní halu.

Jiří Fencl Lídr budějovické kandidátky hnutí STAN vystudoval Vysokou školu zemědělskou, nikdy se ale zemědělství nevěnoval. Mezi roky 1991 až 2010 působil na krajském ředitelství PČR. Od roku 2006 vedl osm let obec Libníč jako starosta. V současnosti je předsedou Sportovního klubu Policie v Budějovicích. Je ženatý, má dvě děti a jeho zálibou je karate.

Nebude v případě KD Slavie problém kvůli stále rostoucím nákladům? Ty se pomalu začínají blížit jedné miliardě korun.

Podle informací z budějovické rady se plánuje úvěr na 800 milionů korun. Do rozpočtu sice až tak nevidím, takže nedokážu reálně odhadnout možnosti, ale město má nyní výrazně vyšší příjmy díky sdíleným daním. Uvidíme také, jak překleneme krizi s energiemi. Podle mě to ale město s téměř třímiliardovým rozpočtem může zvládnout.

Když zmiňujete vyšší příjmy z daní, kde byste je uplatnil?

Pokud na nás dopadne energetická krize, využili bychom je na projekty komunitní energetiky, tedy aby bylo město v tomto ohledu co nejvíce soběstačné. S tím souvisí budování virtuální baterie a lidé v Budějovicích by také měli možnost se do systému zapojit i instalací fotovoltaiky. Klíčové je v tomto ohledu vybudování ZEVO v Novém Vrátě.

Může právě město zodpovědnou energetickou politikou pomoci lidem překonat krizi?

Rozhodně ano, právě podobné projekty včetně zamýšlené městské společnosti přes komunitní energetiku mohou lidem pomoci jak teplem, tak i elektrickou energií. Pokud se ale podíváme na jiné podoby pomoci, město nejspíše podpoří krajský projekt podpory nízkopříjmových skupin a přispěje polovinou částky pro seniory. V současné době je však pomocných programů od státu široká škála. Zatím nevidím důvod, aby město vypisovalo podobné programy. Ale uvidíme na začátku příštího roku, jaká bude situace a zda budou prostředky. Rozhodně bychom neměli podléhat panice z krize.

Určitě budete souhlasit, že hlavním problémem města je doprava. Kde by se dala zlepšit?

Pokud to u nás někdo rozlouskne, čeká ho Nobelova cena. Máme tu jen Strakonickou silnici nebo zanádražní komunikaci, ale těžko můžeme očekávat, že jižní a severní tangenta nepříznivou situaci vyřeší. Přikláněl bych se k tomu, aby se při opravách a rekonstrukcích silnic dělaly přednostní pruhy pro hromadnou dopravu. Určitě bychom měli přesvědčit lidi, aby využívali MHD, a také by mělo vedení města tlačit na kraj, aby dodělal Integrovaný dopravní systém (IDS). Jsme jediný kraj, který ho nemá hotový.

Předvolební rozhovory V MF DNES postupně vycházejí rozhovory s vybranými kandidáty na primátora Českých Budějovic. Následovat budou lídři: Zuzana Kudláčková (Piráti), Tomáš Bouzek (TOP 09 – KDU-ČSL), Dagmar Škodová Parmová (ODS), Juraj Thoma (Občané pro Budějovice) a Jiří Svoboda (ANO). Už vyšlo:

Vojtěch Filip (KSČM)

Monika Kroutilová (SPD)

Jak by to s ním mělo na silnicích města vypadat?

Nemůže existovat, že budou za sebou stejnou trasou jezdit jak modré, tak červené autobusy. Pokud by IDS fungoval, měl by člověka odvézt na kraj města, tam přestoupí na MHD a pojede dál. Je třeba také motivovat lidi, aby využívali sdílenou dopravu a nejezdili po městě v autě sami. K tomu je potřeba vystavět také záchytná parkoviště a parkovací domy. Umím si představit, že by byla parkoviště i poblíž jižní a severní tangenty.

Už téměř třicet let vedete Sportovní klub Policie, zaslouží si sportovci ve městě víc podpory?

Vedení Budějovic i kraje patří k velkým podporovatelům sportu a peněz do něj proudí poměrně dost. Deset milionů je na krajské město pěkná částka. Otázkou ale je, zda by se mělo finančně podílet na provozu akademie profesionálního klubu, jako je Dynamo či Motor. Spíše bych podpořil projekty typu Regionální fotbalové akademie, přece jen si Dynamo nebo Motor mohou na provoz svých akademií vydělat samy. Na druhou stranu musíme také brát v potaz, že oba kluby své město velmi dobře reprezentují.

Je pro vás prioritou i výstavba nové sportovní haly?

Jako sportovec budu říkat, že takových zařízení není ve městě nikdy dost. Vidím to i z pozice předsedy Sportovního klubu Policie, že je nám náš areál malý a musíme si pronajímat další zařízení, jenže ta ve městě nejsou. Jakákoliv hala, ať už třeba v případě tělocvičny u škol, je pro město přínosem. Pokud se budeme bavit o velkém projektu multifunkčního centra, ideální lokalitou by bylo výstaviště.

Město má v tuto chvíli ve svém fondu asi 1 800 bytů, dalších 300 přibude ve Čtyřech Dvorech. Bude to stačit?

Stačit to asi nebude, ale rozpočet města zatím víc nedovolí. Proslýchá se, že majitel Koh-i-nooru Vlastislav Bříza plánuje výstavbu celé čtvrti, a takovým projektům by se město nemělo vůbec bránit. Podle mě by bylo ideální, aby spolupracovalo se soukromými investory na budování kapacit nového bydlení, rozhodně by jim nemělo házet klacky pod nohy.

Dlouhé roky jste také pracoval na krajském ředitelství Policie ČR. Jsou podle vás Budějovice bezpečné město?

Rozhodně ano, kriminalita je tu na poměrně nízké úrovni. Máme tu také velmi dobře rozmístěné jednotlivé policejní útvary, které město dokážou pokrýt. Co se týče strážníků, viděl bych jejich využití hlavně v prevenci kriminality. Celkově bych řekl, že koordinace státní a městské policie je u nás velmi dobrá. Bezpečno je podle mě i na silnicích, rozhodně nemám na přechodech pro chodce strach.