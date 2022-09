U obou hřbitovů budou záchytná parkoviště, říká před volbami Thoma

Drahá elektřina i plyn jsou obrovským problémem třeba pro dopravní podnik, který patří městu. Bude mu chybět hodně přes sto milionů. Najde je v kase, nebo hrozí velké škrtání spojů?

Myslím, že to skončí kompromisem. Asi není možné, abychom najednou našli dalších 122 milionů korun. Také je otázka, jestli to, co platí nyní, bude platit i za měsíc. Vláda hledá řešení na celostátní úrovni. Město ale i tak bude muset sáhnout hlouběji do svého měšce. Naopak neočekávám, že bychom zvedali cenu jízdného. Spíš je na místě znovu otevřít debatu o trasování MHD. Abychom nedělali jen dílčí opatření, ale systémová.

Juraj Thoma Bývalý českobudějovický primátor se narodil ve slovenské Nitře. Jako vystudovaný archeolog pracoval v Jihočeském muzeu v Budějovicích. Do politiky vstoupil v roce 1993, kdy se stal členem ODS. V roce 1998 ho zvolili do zastupitelstva města, v letech 2002 až 2006 byl prvním náměstkem primátora a v roce 2006 se stal primátorem. Pozici obhájil i v roce 2010, už jako šéf tehdy nově vzniklého hnutí Občané pro Budějovice. Poslední čtyři roky byl 1. náměstkem primátora. Je ženatý a je mu 53 let.

Však je k tomu také zpracovaná studie ČVUT, která ale prakticky skončila v koši.

Ano, studie je prvním krokem ke změnám. Dopravní podnik ji ale podle mě zbytečně a velmi razantně odmítl. Měla by tak do toho vstoupit politická reprezentace a říct, jak si to představuje. Všichni asi vidí, že někdy vozí MHD jen vzduch, ale těžko se vysvětluje, že je to z důvodu dotace na určitou linku a ty dotace mají své podmínky. I tak by se měl dopravní podnik pokusit o změnu.

Budějovice jsou navíc zhruba půlku volebního období bez náměstka pro dopravu. Není to špatně, když se tolik věcí točí kolem dopravy?

Co by ten člověk vyřešil?

Minimálně by mohl zaštítit nejrůznější dopravní projekty a snažit se je posouvat dopředu.

Ano, koordinační role. Sbíral by informace a jednal s každým možným partnerem, se zástupci kraje, Ředitelství silnic a dálnic a tak dále. V tomto směru by to určitě mělo smysl. Ale jinak si nemyslím, že jakýkoli politik, co dostane na starost dopravu, postaví tým projektantů, který za jedno volební období nakreslí nové silnice, křižovatky či podjezdy. V tom našem sevřeném katastru města je to velmi složité. Navíc mnozí už zjistili, že když postavíme novou silnici, že tím nevyřešíme dopravu. Čím více příležitostí pro auta, tím víc jich tam přivedete. Naopak může pomoci chytré řízení dopravy. Brzy k tomu bude hotové centrum, pak je třeba pracovat se získanými daty.

Dokud náměstek pro dopravu fungoval, byl termín pro nové, moderní řízení dopravy rok 2022. Teď je zřejmé, že už se to nestihne. Kdy se vše spustí, a budeme třeba díky informačním tabulím na příjezdu do města vědět, kde zaparkovat?

Hotové to bude příští rok. Před nedávnem jsme zrovna schvalovali několik výběrových řízení, která s tím souvisí. Už se vše instaluje a začíná spouštět, naplno to bude příští rok.

Systém řidiče navede k parkovištím. Těch je ale nedostatek. Přibudou další?

Brzy začne stavba parkovacího domu u sportovní haly. Zadávali jsme zpracování projektu na velké záchytné parkoviště v Mladém pod hřbitovem. Neměla by tam chybět dobíjecí stanice spojená s fotovoltaikou a další chytrá řešení. Stejně tak je předpřipravený projekt u fotbalového stadionu Dynama, kde by mělo přibýt další patro pro stání aut. A v samotném zrodu je pak vybudování parkovacího domu u hřbitova sv. Otýlie. Tam to má smysl. Je to kousek od MHD, dálnice i budoucí severní spojky. Na sídlišti Vltava pak počítáme s vybudováním míst pro tamní obyvatele.

Dlouhodobě stojíte za projektem rekonstrukce KD Slavie v centru Budějovic. Může tuto akci ještě něco zastavit? Co když bude příliš drahá?

Věřím, že nezastaví a v roce 2023 začneme s rekonstrukcí. Požádali jsme také o dotaci, která by nám výrazně pomohla. Důležité je, že u tohoto projektu byli zástupci všech stran a hnutí, měl tak značnou podporu. Navíc to souvisí s přibližováním k řekám, kdy i u Slavie počítáme s otevřením prostoru u Malše.

Navazuje to na aktuální proměnu blízkého parku Dukelská, kde bude nová náplavka?

Přesně tak, ta by navíc měla být i na Zátkově nábřeží. A na řece Vltavě počítáme s vybudováním slunečního ostrova v blízkosti sportovního areálu policie. Vznikla by tam úplně nová relaxační zóna a místo pro koupání. Vše je součástí projektu Město a voda, který velmi zvyšuje atraktivitu obou řek a využívá jejich velký potenciál. Třeba koupací a opalovací mola i malé pláže u Vltavy a Malše se skvěle osvědčily.

Máte na starost územní plán. Zpracování nového ale hodně drhne a jsou s tím vleklé potíže. Nezastaví to rozvoj města?

Nezbrzdí ho to. V červnu jsme ještě udělali velkou změnu stávajícího územního plánu, kde jsme vyčlenili nové plochy pro kolektivní bydlení.

A kdy bude hotový ten nový?

Je odevzdaný návrh. Dotčené odbory k němu dávají stanoviska. Pak by mohlo následovat společné jednání s odbory a poté i s veřejností. Ale je to hodně citlivé téma.

Bavili jsme se o Slavii, ale co taková nová sportovní hala. To byl naopak projekt, který krachl. Teď se opravuje ta stará. Co bude dál?

Záleží, jestli budeme chtít klasickou sportovní halu, jaká třeba vyrostla u ZŠ O. Nedbala, nebo halu pro špičkové soutěže mezinárodní úrovně. Pak je třeba uvažovat o umístění. Máme zde pohromadě fotbalový a hokejový stadion a sportovní halu. A pokud bychom chtěli novou moderní halu, měla by podle mě stát na tom samém místě. Než bychom se ale do takového projektu znovu pustili, mělo by nejdříve vzniknout nové sportoviště, kde budou mít kluby dostatečné zázemí.

Posuneme se do Stromovky, povede se konečně něco udělat s nádrží Bagr?

Oficiální koupaliště tam nikdy nebude, protože to nedovolí kvalita vody. Je ale hotový projekt na odbahnění. Bylo velmi složité dojednat to s odborem životního prostředí v souvislosti s tím, za jakých podmínek tam bude vůbec možné bagrovat a odvážet bahno. A pak je hotový projekt na obnovení přítoku vody. Zatím se na to nepodařilo najít nějakou dotaci, takže nyní jde o to, aby na akci našlo peníze město.

V programu se věnujete také fungování městské policie. To je takový evergreen, co by se tedy mělo změnit?

Je to o zadání. Když primátor řekne, soustřeďte se na bezpečnost kolem autobusového nádraží, tak to městská policie bude dělat. Politik by tak měl pouze jasně určit, co mají dělat, a pak už pouze kontrolovat, zda to strážníci skutečně plní.

Když to zjednoduším, znamená to, že byste chtěl, aby se strážníci tolik nezabývali dopravními přestupky, ale veřejným pořádkem?

Mně se velmi osvědčilo, když jsme se měsíčně scházeli se šéfem městské policie i Policie ČR. Řekli jsme si úkoly na nadcházející měsíc, pak jsme si řekli, jestli se je povedlo splnit, zda se situace zlepšila, či nikoli a musíme v tom pokračovat. Máme na kandidátce šéfa okresní policie, takže si myslím, že se do tohoto tématu můžeme zakousnout.

Také se chcete zaměřit na stavbu domova pro seniory, což už zde bylo. Proč se to v lokalitě U Hvízdala nepovedlo?

Nejdříve musíme získat pozemek, o což už jsme se pokoušeli v tomto volebním období. Nyní je to ve stavu, že je pozemek státu.

Bude těžké to prolomit a získat ho?

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových měl dost absurdní podmínky. Nebude to snadné, ale měli bychom se o to znovu pokusit.