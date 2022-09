Lídr koalice TOP 09 a KDU-ČSL: Omezení aut v centru Budějovic je jen začátek

Letos opět kandidujete v čele koalice Společně pro Budějovice s KDU-ČSL. Osvědčila se spolupráce s lidovci?

Síly jsme spojili v Budějovicích už před čtyřmi roky. Že šlo o krok správným směrem, potvrdil výsledek v krajských volbách 2020, kde naše koalice získala sedm mandátů a možnost ovlivňovat život v kraji z pozice vicehejtmana. Myslím si, že bychom letos mohli v městském zastupitelstvu získat šest mandátů.

Jihočeský kraj schválil podpůrný program pro málopříjmové domácnosti v době drahých energií. Měl by těmto lidem pomoci i budějovický magistrát?

Je to sice priorita státu, přesto jsme v krajské koalici prosadili další pomoc přímo v regionu jižních Čech. Ve vedení města chci garantovat udržení nízkých cen za vytápění domácností napojených na městskou teplárnu. Ty jsou jedny z nejnižších v ČR. Kontrolu tohoto podniku a nízkých cen tepla pro obyvatele Budějovic považuji za samozřejmost.

Tomáš Bouzek Lídr společné kandidátky TOP 09 a KDU-ČSL je náměstkem primátora a krajský zastupitel. I díky své advokátské profesi se věnuje oblasti trestního a ústavního práva, které také vyučuje na Jihočeské univerzitě či VŠTE. Narodil se v Plzni, ale vyrůstal odmala na jihu Čech. Odmaturoval na gymnáziu v Písku, následně studoval na Právnické fakultě UK a VŠE v Praze. Od roku 1999 působil v krajském městě v oblasti advokacie. Je ženatý a má dvě děti.

Velkou otázkou v době hypoteční krize je pro řadu lidí bydlení. Kam by měly Budějovice v tomto ohledu směřovat?

Město připravilo výstavbu šesti bytových domů se 300 byty v areálu bývalých kasáren ve Čtyřech Dvorech a nyní se pracuje na projektové dokumentaci. Loni začala platit také nová pravidla pro přenechání bytů města do nájmu, včetně domů s pečovatelskou službou a bezbariérových bytů. Zásadní změnou je i zrušení pořadníků žádostí o byt. Nově vzniklo i kontaktní místo pro bydlení v budově Správy domů, kde mohou lidé zdarma řešit své bytové problémy.

V programu koalice zmiňujete i vídeňský model dostupného bydlení. Je to pro vás priorita?

Je to jedna z možných cest skrz družstevní bydlení. Prioritou ale pro mě je výstavba vlastních bytů, což se děje právě ve Čtyřech Dvorech. Často jsem napříč politickými stranami slyšel názory, že by město mělo chrlit co nejvíce levných bytů. S tím ale nesouhlasím. Vidím cestu v klasickém bydlení, kdy byty vlastní město. Existují ale i další lokality pro bydlení, například v Žižkových kasárnách, kde bychom případně mohli byty vlastnit společně se soukromými investory.

Věčným tématem Budějovic je neutěšená dopravní situace. Můžete říct, že se za poslední čtyři roky zlepšila?

Je to běh na dlouhou trať. Měli bychom dokončit velké silnice, včetně mostu na severní spojce. Kraj chce vystavět další most u Papírenské ulice. Plánuje se také dokončení dálničního obchvatu města. Nemůžeme ale čekat, že nás spasí dobudování těchto silnic, které budou po dostavbě okamžitě zahlcené dopravou. Musíme také myslet na dopravní mobilitu včetně praktické MHD, aby se lidem vyplatilo nechat doma auto.

Na druhou stranu však dopravní podnik zvažuje rušení spojů, chybí mu spousta řidičů a výrazně také zdražilo jízdné.

S vedením podniku už řešíme jiné nastavení linek, ten se tomu však brání. Podle studie od ČVUT je to ale i kvůli rostoucím cenám energií nezbytně nutné. Podle mě by určitě šlo linky přestavět tak, aniž by se snížil komfort cestujících, a přitom by MHD za stejné peníze fungovala efektivně.

Ve městě se v posledních letech rozmáhá sdílená doprava, vidíme to nejnověji na příkladu koloběžek. Je to podle vás cesta správným směrem?

V otázce koloběžek chybí jednoznačně regulace a dostatečná právní úprava. Do města nám tak trochu vpadly a museli jsme je zpětně řešit bez různých dohod. Pokud by jejich provoz byl právně ošetřený, určitě by se daly používat podobně jako sdílená kola. Musíme ale také myslet na to, že pro ně zatím chybí potřebná síť cyklopruhů, na které také pracujeme. Ne všude je bohužel možné pruhy vystavět.

Před minulými volbami jste chtěl mít čisté ulice a bezpečné přechody. Povedlo se to změnit?

Nějaké dílčí úspěchy máme, podařilo se například vybudovat světelný přechod u základní školy v Suchém Vrbném. Vždy bychom měli preferovat chodce před auty, ať už se bavíme o dopravě na náměstí, nebo jinde. Ne všude lze ale dát světelné semafory. U čistoty města je stále co zlepšovat. Potýkáme se s nepořádkem v ulicích po větších akcích, a nebráním se ani novému výběrovému řízení na dodavatele úklidových služeb.

Předvolební program koalice cílí také na témata spojená se životním prostředím. V čem vidíte největší výzvy do příštích let?

Důležité je pro mě správné nastavení chystané spalovny odpadu Vráto, kde pohlídáme minimalizaci vlivů na okolí. Chystáme se pro ochlazení prostředí také zlepšit hospodaření s vodou, včetně té dešťové, a podpoříme projekty zasakovacích parkovacích ploch a zelených střech. Určitě chceme také vysázet po městě stromy a namístě je i intenzivnější spolupráce se zahradními architekty.

Už hodně dlouho také trvá dotažení nového územního plánu. Jak výrazně to ohrožuje dlouhodobě plánované investice?

Územní plán musí být udělaný precizně. Je to jeden ze základních dokumentů fungování města a nevidím velký problém v tom, že to trvá o něco déle. Na začátku volebního období jsme přemýšleli nad nastavením zakázky pro nový plán, protože tam některá kritéria chyběla. Dospělo to až k rozhodnutí rady vypsat zakázku znova. Sám jsem to nepodpořil. Jsem ale rád, že prostor Mariánského náměstí je pro potřeby nové budovy Jihočeského divadla ošetřený.

Řada podnikatelů ve městě musela kvůli pandemii a lockdownu omezit nebo ukončit svou činnost. Mohou počítat s vaší podporou, pokud opět budete ve vedení města?

Reagoval jsem na to hned po vyhlášení covidových zákazů, nechtěl jsem se spoléhat jen na kroky státu. Ve spolupráci se Správou domů jsme připravili slevu na nájemném v městských nebytových prostorách těm, kteří měli zákaz podnikat, ale i ostatním žadatelům, například hotelům či penzionům. V podobných krizových situacích by město mělo doplňovat pomoc od státu, jak to jen lze. Určitě je také třeba, aby byl magistrát v takových případech co nejvíce vstřícný a nápomocný.

Už má každá základní škola ve městě svou tělocvičnu, jak jste si před minulými volbami přál?

Bohužel to nejde u každé školy, jak bych chtěl. Podle mě jsou ale snahy tímto směrem správné, pokud je to kapacitně možné. Řešili jsme například Základní školu Nová, kde by podle projektu mohla být tělocvična i na střeše. Budeme se snažit hledat řešení, aby měly děti možnost sportovat pod střechou. Rozhodně bych byl i pro větší podporu dětských sportovních oddílů na úkor profesionálních klubů.

Pokud byste se stal primátorem, co byste začal řešit nejdříve?

Nejvíce mě trápí, že náměstí Přemysla Otakara II. stále slouží jako kruhový objezd. I když jsme zrušili parkovací místa na severní straně, pořád to považuji jen za začátek. Pokud bych vedl město, ve zklidnění dopravy v centru bych pokračoval. Určitě bych se zaměřil i na úklid města a na dotažení projektů na dostupné bydlení a rekonstrukci Slavie. Těch oblastí by bylo určitě víc.