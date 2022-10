Brněnští lidovci hledají „nového Hladíka“, může jím být starosta Kohoutovic

Petr Hladík totiž zatím neví, zda si vůbec nechá křeslo brněnského zastupitele. „Na Brně-sever si mandát určitě nenechám,“ potvrzuje zatím to, že se vzdá zastupitelského postu v městské části.

Stále však zůstává ve vyjednávacím týmu o nové magistrátní koalici, kde je kromě něj i jeden z klíčových mužů brněnské politiky a Hladíkova pravá ruka Filip Leder. Ten zatím váhá nad případným nástupem za svého kolegu, s nímž ostatně od roku 2019 řídí v pozici prvního místopředsedy brněnskou buňku lidovců. Tvrdí, že je to předčasné.

Leder navíc vyhrál volby v Žabovřeskách a bude tam novým starostou. „Osobně vnímám odpovědnost vůči městské části. Lidovci v Žabovřeskách poprvé vyhráli,“ poznamenává.

Brněnská primátorka a lídryně vítězné koalice ODS a TOP 09 Markéta Vaňková při vyjednáváních několikrát zopakovala, že chce, aby její tým byl složen z odborníků na danou oblast.

Leder byl ve volebním programu koalice KDU-ČSL a STAN garantem oblasti energetiky, jíž se věnuje i jako šéf městské odpadové firmy Sako Brno. Energetika je ovšem stěžejní oblastí i pro Vaňkovou a ODS. Vzhledem k jejím plánům na prosazení stavby horkovodu z Jaderné elektrárny Dukovany do Brna se příliš nedá očekávat, že by tuto v dnešní době důležitou gesci občanští demokraté pustili. Leder tak nejspíš tuto oblast na starost nedostane a nebude působit v radě.

Garant pro životní prostředí

Více šancí má v letošních volbách vůbec poprvé zvolený Jakub Hruška, který loni v lednu stanul v čele brněnských Kohoutovic. Do opozice tam totiž po veletoči odešel po více než deseti letech dosavadní starosta Petr Šafařík z ČSSD. O dva měsíce později se stal Hruška i místopředsedou brněnské buňky lidovců, když nahradil dlouholetého lidoveckého starostu Žebětína Víta Berana. „Vidíme v něm skutečně velký potenciál,“ hodnotí Hrušku Leder.

Však také letos dokázal v Kohoutovicích vyhrát a bude tak nejspíš opět starostou. „Nejdříve je potřeba domluvit koalici. Zatím nemáme žádný hmatatelný výsledek vyjednávání, takže je víc než předčasné se o tom bavit,“ nechce Hruška komentovat své možné působení na brněnském magistrátu.

Je to ale právě on, kdo jde ve šlépějích Hladíka, protože je ve volebním programu lidovců garantem oblasti životního prostředí, tedy Hladíkova stěžejního tématu nejen v Brně, ale v celé straně.

„Pro mě to byla přirozená oblast. Je to téma, které mě provází dlouhodobě. Sám se v této oblasti angažuji,“ přibližuje Hruška. Bylo by tak celkem logické, kdyby životní prostředí zůstalo lidovcům i kvůli stranickému propojení na nového ministra Hladíka.

Dalším zastupitelem z řad KDU-ČSL se stal dosavadní radní pro územní plánování Filip Chvátal. Kvůli nedávným sporům o nový územní plán mezi ODS a KDU-ČSL se však nedá čekat, že by dokument dostali lidovci znovu na starost. Mandát obhájila i Jitka Ivičičová, která se chce věnovat především práci na Vinohradech.