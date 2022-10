Bytový dům v brněnském Bronxu přešel před třemi lety z majetku města do vlastnictví bytového družstva. To ovládá Peter Flimmel. Nikdo z původních nájemníků tam nebydlí, noví nájemci platí za bydlení přímo Flimmelovi, a to vysoké částky v hotovosti. | foto: Anna Vavríková, MAFRA