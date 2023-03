Soutěž architektů byla k ničemu, Žatec udělá skromnější proměnu náměstí

S revitalizací podle architektonického návrhu přišlo město v roce 2020.

„V rámci architektonické soutěže se řešil celý prostor Havlíčkova náměstí včetně nemovitostí a pozemků, které nejsou v majetku města. Ne vše tedy může město realizovat podle návrhů,“ sdělil starosta Radim Laibl (ANO), který byl tehdy místostarostou.

„A pokud bychom měnili jen to, co je v majetku města, pak to bez zbytku návrhů ztrácí smysl. Je pravda, že takto široké zadání architektům jsme umožnili my, ale nečekali jsme, že budou prostor řešit tak velkoryse,“ uvedl Laibl.

Radnice náměstí opravit chce, ale jinak. „Předpokládáme revitalizaci převážně v té podobě, jako je nyní. Aby byl zachován rybníček i fontána, chceme opravit chodníky, obnovit či doplnit zeleň, dodat nový mobiliář,“ doplnil Laibl s tím, že je vše na začátku. Projekt se teprve začne připravovat.

Žatecký spolek A Dál, který vyhlášení soutěže prosazoval, rozhodnutí překvapilo. „Škoda, že si to vedení města v minulém volebním období nevyjasnilo dříve, než do soutěže investovalo přes milion korun,“ řekla Monika Klímová.