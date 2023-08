Doživotí neplatí. Soud zmírnil recidivistovi trest za zbití a zapálení známé na 28 let

Přímý důkaz proti němu neexistuje, usvědčil ho řetězec důkazů nepřímých.

„Pro uložení doživotního trestu nebyly splněny formální podmínky,“ konstatoval předseda odvolacího senátu Jiří Lněnička. Součástí rozsudku nicméně zůstalo to, že po odpykání trestu odnětí svobody se Kalina přesune do detenčního ústavu.

Kalina o devět let starší ženu nejprve fyzicky napadl v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku. Bil ji do hlavy, kopal do hrudníku či rdousil. Poté ji naložil do auta, odjel do lesa a tam ji, v ten moment ještě živou, polil benzinem a zapálil.

Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné, lze proti němu podat dovolání k Nejvyššímu soudu.

Muž vinu setrvale odmítá. Už dříve vypověděl, že žena, s níž prý udržoval intimní vztah, u něj v daný den byla, ale pak odešla pro něj neznámo kam. Opakovaně tvrdil, že policisté a státní zástupce manipulovali s důkazy.

Kalina už byl v minulosti odsouzen mimo jiné k 12 letům za pokus o vraždu a znásilnění.