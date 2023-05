Za zapálení známé dostal doživotí. Policie manipulovala s důkazy, odmítl vinu

Jednačtyřicetiletý Kalina podle obžaloby loni na začátku února v rodinném domě v Jiříkově na Děčínsku svou o devět let starší kamarádku, s níž prý udržoval i intimní vztah, mlátil do hlavy, kopal do hrudníku či rdousil.

Následně ji dle vyšetřovatelů naložil do auta a odvezl na odlehlou polní cestu do Rumburku, kde ji polil benzinem a zapálil. V tu chvíli ještě žila.

Kalina od začátku vinu odmítá. „Ten večer, kdy se to stalo, u mě byla. Dali jsme si rychlovku a pak odešla,“ vypověděl už dříve.

V jednací síni několikrát zopakoval, že policisté manipulovali s důkazy. Tuto možnost ve své závěrečné řeči zmínila i jeho advokátka, podle níž rozhodně nebyla prokázána Kalinova vina.

„Nebyla nijak prokázána vina obžalovaného, kdy celý skutkový stav, tak jak je popisován, je založen na domněnkách a na vymyšlených fabulacích, jak by se skutek mohl stát,“ řekla obhájkyně.

Kalina byl už v minulosti odsouzen k 12 letům za pokus o vraždu a znásilnění. Po pár letech byl podmíněně propuštěn a musel podstoupit ochranné sexuologické léčení. Později byl ještě souzen za napadení dalších dvou žen.