Velikonoční bohoslužbu bude litoměřický evangelický farář dělat online

12:57 , aktualizováno 12:57

„Zrovna promýšlím, jak to udělám. Ještě nejsem definitivně rozhodnutý, ale na Velký pátek budu asi vysílat živě,“ líčí do telefonu litoměřický evangelický farář Jiří Šamšula. On i všichni jeho kolegové se letos ocitli v dosud nevídané situaci.