Ústecký protiatomový kryt získali muzejníci, ukážou ho začátkem září

Ve městě jich je víc, tento v ulici Důlce je však unikátní svou rozsáhlostí. Teď ho získalo po několika letech vyjednávání do správy ústecké muzeum a začíná vymýšlet jeho využití, a to včetně možného zpřístupnění. Zatím je jisté, že se zanedlouho otevře aspoň na den při festivalu ElbeDock.

„Podzemí vznikalo nejspíš už na konci druhé světové války. Tak, jak se stupňovala následná studená válka, rozvíjely se i kryty. Tento měl sloužit jako pohotovostní stanoviště civilní obrany pro ukrytí štábu v případě náhlého napadení nebo útoku, pokud by velitelé nestihli obsadit svá velitelská stanoviště. Byl to takový plán B pro případ války,“ říká o areálu ředitel muzea Václav Houfek.

Podle odtajněných materiálů americké armády bylo Ústí považováno za důležité průmyslové centrum, významnou dopravní křižovatku a v případě napadení mělo být srovnáno se zemí.

„Pro takovou operaci se tehdy počítalo s jadernými hlavicemi přibližně 2× většími, než jaké spadly na Hirošimu a Nagasaki,“ řekl Houfek. Právě proto je kryt v Důlcích mimořádně rozsáhlý a masivní.

„Veřejnosti přístupný kryt civilní obrany pod zámečkem Větruše je proti tomuto opravdu malý, svou plochou i jednoduchou strukturou. Stejně tak kryt v Mariánské skále je proti tomu miniaturní záležitost. Tohle je opravdu velká síť tunelů v celkové délce zhruba tří kilometrů,“ popisuje Houfek.

Sběrači barevných kovů tu vypalovali kabely

Podle Houfka tu byly ošetřovny, sklady protichemického materiálu, ložnice, dokonce i vana, a betonový rám a dveře měly vydržet případný atomový výbuch přímo nad centrem města i následnou tlakovou vlnu z něj. „Jedná se o dokonalý prostor pro přežití,“ podotkl Houfek.

Po zrušení civilní obrany spravovala areál, jehož součástí jsou na povrchu garáže, učebny či kanceláře, hasičská záchranná služba. Zhruba před sedmi lety ho opustila a několik let trvalo, než došlo k jeho převodu ze státního majetku na město.

Momentálně není v dobrém stavu, v době, kdy byl opuštěný, tu řádili sběrači barevných kovů. Vypalovali zde kabely, poškodili inženýrské sítě, zničili, co se dalo. Škody se vyšplhaly skoro na 5 milionů korun.

Už ale začaly první práce na opravách, zejména elektrických rozvodů. Osvětlení je totiž zatím zajištěno pouze na hlavních trasách tunelů, většina prostor osvětlená není.

Ve čtvrtek 3. září budou komentované prohlídky

Co bude s areálem dál, se teprve uvidí. „Schází nám provozní sklad a dílny, nemáme kde parkovat služební auta. To všechno přesuneme do areálu v Důlcích,“ říká Houfek. Teprve na začátku jsou zatím úvahy o využití samotného podzemí.

„Považujeme ho za významnou technickou památku na dobu studené války. Zatím mapujeme možnosti,“ poukazuje ředitel muzea na to, že případné zpřístupnění musí splňovat mj. bezpečnostní předpisy. „Práce jsou teprve na začátku, momentálně řešíme havarijní stav,“ podotkl Houfek.

Zájemci se nicméně brzy do protiatomového krytu aspoň na den podívají. Zkraje příštího měsíce, ve čtvrtek 3. září, tu organizátoři mezinárodního festivalu dokumentárních filmů ElbeDock připraví scénografickou instalaci a komentované prohlídky.

„Festival se snaží objevovat dosud neobjevená místa v Ústí, která mohou být zajímavá nejen pro návštěvníky odjinud, ale i pro místní obyvatele. Protiatomový kryt v Důlcích je jedním z nich,“ říká za organizátory Nikola Páleníčková. Festival se bude v Ústí konat od 1. do 6. září, poté se přesune do Drážďan na bývalé nákladové nádraží GEH8.