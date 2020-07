Zájem o chaty je obrovský a ceny stoupají. Lidé skupují vše, co se nabízí

Tisíce lidí letos kvůli obavám z koronaviru nevyrazí na dovolenou k moři a v létě budou odpočívat v Česku. Mnozí z nich si přitom řekli, že nechtějí do kempu či hotelu, ale do vlastního, kde by mohli trávit i další dovolené či jiné části roku, a tak se rozhodli pro koupi chaty či chalupy.