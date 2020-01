Do rozvoje trolejbusové dopravy Teplice letos nalijí 228 milionů korun

Teplice počítají s příjmy ve výši 1,124 miliardy a výdaji 1,437 miliardy korun. Schodek by měly pokrýt úspory z předchozích let.

„Rozvoj našeho města se nezastaví ani v letošním roce. Součástí rozpočtu je masivní investování, kapitálové výdaje tvoří 485 milionů korun,“ sdělil primátor Teplic Hynek Hanza (ODS).

„Peníze investujeme zpátky do města pro naše občany a využíváme nejen zdrojů z minulých let. To je potvrzením zdravého hospodaření. Kdybychom neinvestovali a jen město udržovali, každý rok bychom naspořili asi 150 milionů,“ dodal primátor.

Nejvíc peněz bude letos směřovat do trolejbusové dopravy, v rozpočtu se pro ni počítá s 228 miliony korun. Město chce vybudovat dvě nové trasy, zakoupit další vozy s alternativním pohonem a také pro ně zmodernizovat mycí linku.

„Pokračujeme v přechodu na bezemisní provoz MHD. Máme pořízeno prvních pět hybridních trolejbusů, které už nahradily jednu autobusovou linku, a chceme nahradit další dvě. Nejpozději od roku 2022 chceme mít čistě bezemisní provoz MHD,“ podotkl Hanza.

Dalších 25 milionů z plánovaných investic by měla stát výstavba nové mateřské školy v blízkosti ZŠ Verdunská v lokalitě Bílá cesta a 9 milionů město plánuje použít na rekonstrukci foyer domu kultury.

Dojde i na první etapu přestavby podkroví v regionální knihovně (2 miliony) a doplnění kamerového systému městské policie (2 miliony).

Pro návrh rozpočtu hlasovalo 16 koaličních zastupitelů, členové opozičních stran se zdrželi.

„Je odpovědností koalice si rozpočet prohlasovat. Opozice se na návrhu nepodílela,“ řekl lídr opoziční Volby PRO! Teplice Jakub Mráček s tím, že opozici v rozpočtu dlouhodobě chybí výraznější prostředky do sociální oblasti a veřejného prostoru.

„Za důležité ale považujeme, že výhled rozpočtu vymezuje na stavbu venkovního koupaliště peníze, které nám ještě přijdou rozumné,“ doplnil Mráček k plánované výstavbě koupaliště v lokalitě Nová Ves. Do něj chce město v příštích třech letech nalít 224 milionů.

S velkými investicemi využívajícími úspory z minulosti Teplice začaly už v předchozích letech. Ve městě vyrostl například nový zimní stadion, došlo na kompletní rekonstrukci akvacentra a průběžně se obměňuje i vozový park MHD.

VIDEO: Teplice mají supermoderní trolejbus, vozit cestující začne za pár dnů Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Největší investiční výdaje měly Teplice v roce 2018, a to 580 milionů korun. „Rok 2019 znamenal mírné snížení investiční činnosti na 397 milionů korun,“ sdělil vedoucí finančního odboru Roman Jodas.

Loni Teplice počítaly s příjmy ve výši 1,071 miliardy a výdaji 1,556 miliardy korun. Nakonec podle vedoucího finančního odboru hospodařily se schodkem přibližně 190 milionů korun. I při uskutečnění všech letošních akcí v návrhu rozpočtu budou mít Teplice stále na účtu rezervu přes 400 milionů korun.

„Je zřejmé, že výsledek hospodaření města v roce 2019 v důsledku realizace významných investičních akcí sníží zdroje z minulých let. I přes tyto investice je nadále k dispozici významná rezerva na plánované investiční akce v roce 2020 a letech následujících, které by ze zdrojů jediného rozpočtového roku nebylo možné uhradit,“ uvedl v komentáři k návrhu rozpočtu Jodas.

To, že si v minulosti město vytvořilo finanční rezervy, ocenil i komunistický zastupitel Lubomír Škarda (KSČM). Zároveň upozornil na makroekonomickou situaci a možná nebezpečí, kterým může čelit ekonomika. „Na krizi jsme připraveni,“ sdělil k tomu primátor Hanza.