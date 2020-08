Novou jednosměrku na teplickém náměstí řidiči nerespektují, padají pokuty

Od 1. července je část náměstí v úseku mezi budovou České pošty a kruhovým objezdem u nákupního centra Fontána průjezdná pouze v jednom směru. Řada řidičů však změnu nerespektuje a dál jezdí v obou směrech.

„Od 10. července do 10. srpna jsme tam rozdali 174 pokut za 31 200 korun. Průměrně to dělá 180 korun na jednu sankci. Dáváme převážně pokuty ve výši 100, 200 a 300 korun, proto je ten průměr tak nízký,“ vysvětlil ředitel teplické městské policie Michal Chrdle.

Maximální možnou pokutu ve výši dva tisíce korun ještě policisté žádnému řidiči neudělili.

„Přestože je projetí jednosměrky jedním z horších přestupků, protože hrozí nebezpečí čelní srážky, k vyšším pokutám se neuchylujeme. V Teplicích jsme nikdy nedávali extrémně velké pokuty, jde nám spíše o to, abychom řidiče na změnu značení upozornili,“ podotkl Chrdle.

Změna dopravního značení na náměstí Svobody platí od začátku července. Řidiči nově nesmí projíždět od budovy České pošty kolem magistrátu a dále kolem Fontány až ke kruhovému objezdu.

Jezdit se smí jen opačným směrem, tedy od kruhového objezdu kolem Fontány k poště a dále do Alejní ulice.

„Lidé tam jezdí po paměti a nesledují dopravní značení, které je v místě viditelné a je na obou stranách komunikace. Taková praxe je ale vždy, když se někde mění značení. Prostě chvíli trvá, než si na to lidé zvyknou,“ říká šéf strážníků.

Jednosměrka vznikla kvůli větší bezpečnosti chodců

Ke zjednosměrnění části náměstí přistoupilo město kvůli větší bezpečnosti chodců, kteří se tu pohybují. V horní části na náměstí navíc navazuje pěší zóna v Krupské ulici.

„Jednosměrka vznikla na základě doporučení ze strategického dokumentu Plán udržitelné městské mobility, který schválili zastupitelé. Byl tam požadavek na zklidnění dopravy v tomto území,“ uvedl primátor Hynek Hanza (ODS).

Podle něj je ještě brzy na hodnocení, zda změna bude k lepšímu. „Zatím to platí něco přes měsíc a vzhledem k tomu, že je nyní prázdninový provoz, počkáme si na podzimní měsíce, jak to bude vypadat dál. Podle mě je jen otázkou času, než si na to řidiči zvyknou a začnou to dodržovat,“ míní primátor.

S tím souhlasí i Chrdle. „Podobných případů jsme v minulosti v Teplicích měli už několik, ať už to bylo Tržní náměstí, nebo Liberecká ulice. Ze zkušenosti věřím, že i tady se situace brzy zklidní,“ dodal.