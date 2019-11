Louny chystají dopravní změny, část náměstí se pro auta uzavře

Stojící vozidla v ulicích mimo parkoviště a ucpaná Hilbertova a Žatecká ulice. Takto to dnes v centru Loun vypadá během dopravní špičky.

„Současný stav není uspokojivý. Navrhovaná změna vychází z několika odborných studií, které si město nechalo v minulosti zpracovat,“ uvedl starosta Pavel Janda (Pro lepší Louny) s tím, že o potřebě dopravních změn v centru Loun se diskutuje už několik let.

Návrh počítá se zjednosměrněním dvou nejvíce vytížených ulic, Žatecké a Hilbertovy. První zmíněnou by se do centra vjíždělo, druhou, která je na opačném konci historického centra, pak vyjíždělo. To znamená i změnu směru jízdy.

Další novinkou je uzavření části ulice kolem náměstí pro auta. Nyní se dá plocha s parkovištěm objet kolem dokola. To po změně už nebude možné, na jižní a východní stranu bude platit zákaz vjezdu s výjimkou zásobování obchodů.

Dopravní změny budou platit jeden rok, pak se uvidí

„Počítáme, že změny budou platit zatím jen jeden rok, od ledna do konce příštího roku. V listopadu 2020 bychom to vyhodnotili a rozhodneme, co dál,“ upozornil starosta.

Pokud se podle něj nový systém osvědčí, mohla by v budoucnu ve zjednosměrněných ulicích přibýt legální parkovací místa.

Vedení města očekává, že navrhovaná úprava uleví dopravě a ve dvou vytížených příjezdových ulicích, které jsou nyní obousměrné, nebudou vznikat zácpy.

Dopravu tam totiž často blokují nesprávně parkující řidiči, kteří tam odstaví vozidlo a jdou si nakoupit do některého z obchodů či zařídit jiné pochůzky.

Na náměstí mají přitom k dispozici parkoviště. Jenže to je placené, což se řada lidí snaží obejít. Když se k tomu navíc přidá stojící nákladní vůz zásobování, je situace zoufalá.

Radnice chce dostat z centra i ty řidiče, kteří tudy jen projíždějí

„Za dva měsíce tam strážníci udělili na sedm desítek pokut řidičům parkujícím mimo vyhrazené parkoviště,“ upozornil ředitel městské policie Radek Baláš. Zmínil přitom, že to nestačí, ale že strážníci nemohou být neustále jen v této lokalitě.

Radnice však chce také dostat z centra ty řidiče, kteří tudy jen projíždějí. Centrem si zkracují cestu, místo aby využili hlavního tahu v ulici Osvoboditelů. Tam jsou ale zase dvě světelné křižovatky, jimž se motoristé také snaží vyhnout.

Propagátora cyklodopravy a opozičního zastupitele Jana Žaluda (Strana zelených) chystaný návrh zaujal, neboť by mohl zlepšit i bezpečí cyklistů a chodců v centru.

„Vítám, když se trochu narovná poměr toho, kolik životního prostoru zabírají auta a kolik zbude pro lidi. Ve světě se ukazuje, že to není na škodu ani obchodníkům, protože centra bez aut více ožijí lidmi,“ uvedl Žalud.

„Chybí mi však kvalifikovanější odůvodnění návrhu a jeho zasazení do nějaké koncepce mobility,“ dodal zastupitel. Mimo jiné by totiž chtěl znát, kolik aut denně skutečně centrem projede a zda se sem dá dojet bezpečně na kole.

Se změnami chce radnice obyvatele města seznámit na veřejném setkání, které se uskuteční dnes v zasedacím sále. Začátek je v 17 hodin.