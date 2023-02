Stát možná začne chránit Schichtovy závody v Ústí, část ale zřejmě čeká demolice

Památková ochrana by se konkrétně týkala části s reprezentativní vstupní halou, hlavním schodištěm, kanceláří ředitele a sálem, kde se v minulosti konala celá řada kulturních a společenských akcí.

„Zahájení správního řízení znamená, že až do jeho ukončení je třeba budovu chránit před poškozením či zničením. Stejně tak její majitel, firma STZ Development, musí ministerstvu nahlásit zvažovanou i uskutečněnou změnu vlastnictví budovy nebo změnu správy a užívání,“ uvedla Eva Trejbalová, vedoucí oddělení ochrany kulturních památek ministerstva kultury.

Resort je však připraven rozšířit ochranu i na tu úsek budovy, který čeká stržení. „A to v případě, že by vlastník této části historických budov s platným rozhodnutím stavebního úřadu o odstranění stavby písemně oznámil, že se rozhodl odstoupit od svého původního záměru demolice,“ sdělila MF DNES mluvčí ministerstva kultury Ivana Awwadová.

Tato zmíněná druhá část zahrnuje bývalou hlavní vrátnici s průjezdem. Majitel o demolici úspěšně požádal ústecký stavební úřad loni.

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že u větší části budovy, u níž je nyní vedeno správní řízení ministerstva kultury o prohlášení za kulturní památku, je demolice vyloučena. „Za nezákonnou demolici může odbor státní památkové péče na ústeckém magistrátu dát firmě pokutu až dva miliony korun,“ přiblížila Awwadová.

Majitel firmy STZ Development na telefonický kontakt redakce s žádostí o vyjádření k demolici i zahájení správního řízení nereagoval.

Resort vede řízení na základě podnětu od historika, senátora a ústeckého opozičního zastupitele Martina Krska (PRO! Ústí), podle kterého má objekt a celý areál chemičky pro dějiny města Ústí naprosto klíčový význam.

„Podnik před druhou světovou válkou představoval největší drogisticko-potravinářský areál v Evropě a dotčená budova sloužila jako reprezentativní sídlo koncernu s pobočkami ve všech zemích habsburské monarchie a později i v Německu,“ řekl před časem Krsek.

Primátor: Pro koupi ruku nikdy nezvednu

Osud Schichtovy budovy rezonuje mezi odborníky z řad historiků a památkářů i obyvateli města, opoziční hnutí PRO! Ústí a UFO proto kvůli tomu chtěla minulý týden svolat mimořádné zastupitelstvo. Uskupení si přejí, aby město projednalo s majitelem objektu zrušení demolice a následně celou budovu odkoupilo do svého majetku. Pomoci by v tom mohly dotace.

Zastupitelstvo však nakonec neproběhlo, protože se nepodařilo schválit jeho program, což opozice velmi kritizovala. „To je opovržení občany, ukazujeme, že nám nezáleží na jejich názoru,“ nastínil Krsek po ukončeném jednání zastupitelů s tím, že bod záchrany budovy předloží opět v březnu.

S případným odkupem však nesouhlasí primátor Petr Nedvědický (ANO). Podle něj by objekt stál odhadem 27 milionů a další stovky milionů by bylo třeba investovat do opravy. „Pro tento bod bych ruku nikdy nezvedl. Nebudu zvedat ruce pro to, aby se vyhazovaly peníze města, když jde o soukromý majetek,“ sdělil Nedvědický.

S firmou STZ Development primátor jednal. „Její zástupce řekl, že bouraná část budovy je v tak hrozném stavebně technickém stavu, že pro něj je naprosto pasé ji zachovat. Navíc neeviduje žádného možného individuálního investora,“ poznamenal Nedvědický.

Podle Krska však existují další směry k záchraně správní budovy. „Ve hře je i to, že bychom se pokusili oslovit nadnárodní potravinářský a drogistický koncern Unilever, který měl už za Johanna Schichta v Ústí nad Labem centrálu pro střední a východní Evropu,“ doplnil Krsek, který také prověřuje dotační zdroje.

„Jsou k dispozici dotace jak na nákup budovy, tak na její zabezpečení, aby dál nechátrala. Nyní navíc jednám s náměstkem hejtmana Jiřím Řehákem (Spojenci pro kraj), který řekl, že se kraj o tuto budovu zajímá,“ vysvětlil Krsek.