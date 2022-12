Studenti vyznačili stezku podél vodovodu, trasa láká hlavně na výhledy

„Vodovod od doby svého vzniku v roce 1942 dodnes slouží svému účelu. Původně přiváděl vodu z Dolních Zálezel do chemičky v Záluží u Litvínova, v současnosti zásobuje vodou elektrárnu v Ledvicích,“ popsala trasu mluvčí univerzity Jana Kasaničová.

Nově vyznačená turistická trasa z velké části kopíruje vedení průmyslového vodovodu, přičemž jeho naprostá většina vede podzemím. Pouze v některých úsecích jsou vidět důležité součásti vodovodu vystupující nad povrch.

„Příkladem je například takzvaná přelivná věž na Dubickém kopci, kam je voda čerpána z Labe a odkud vlivem gravitace proudí samospádem až do Ledvic,“ vysvětlila Zdeňka Smutná, odborná asistentka Přírodovědecké fakulty UJEP, která na projektu spolupracuje.

Cesta od nápadu k samotné realizaci byla poměrně dlouhá. Nejdřív bylo nutné oslovit zástupce obcí a majitele parcel, přes něž trasa vede, a získat od nich svolení s vedením trasy na jejich pozemcích. Značení se ujali členové Klubu českých turistů.

Jedním z cílů novinky je nalákat návštěvníky do míst, která turistické trasy většinou míjely. „Pro turistu by možná mohlo být zklamáním, že jsou viditelné jen minimální části vodovodu, ale je to kompenzováno fantastickými výhledy na Podkrušnohoří, hřeben Krušných hor či vrcholy Českého středohoří,“ zmínila Smutná.

Kromě toho lze pěší výlet podél vodovodu spojit s návštěvou nejvyšší rozhledny v Česku na 140 metrů vysoké kotelně ledvické elektrárny.

Více informací o zajímavých místech na trase se zájemci dozvědí v elektronickém průvodci, na kterém studenti ještě pracují. Počítají také s každoročním pochodem po trase vodovodu.