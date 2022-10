Bájné hory Říp a Blaník spojila turistická stezka, má skoro 300 kilometrů

Poutní cestu Říp-Blaník slavnostně otevřel spolek Cesta Česka. „Stezku jsme začali připravovat od ledna, kdy jsme zahájili vytipovávání trasy. Na jaře jsme se pustili do procházení jednotlivých úseků budoucí stezky a v dubnu jsme se rozhodli, že na konci září stezku otevřeme,“ vypráví předseda spolku Cesta Česka Jindřich Chmelař.

Hlavní zásadou výběru trasy bylo, aby vedla po příjemných cestách pro chůzi a co nejméně po silnicích. „Dalším kritériem bylo, aby vedla také přes hezká a turisticky zajímavá místa,“ upozorňuje Chmelař.

Stezka začíná u románské rotundy na hoře Říp a pokračuje přes Libušín, Křivoklát, Beroun, Svatý Jan pod Skalou, Karlštejn, Dobřichovice a Kamýk nad Vltavou až na Velký Blaník. Pro turisty je po cestě připraveno 80 originálních tabulek s QR kódy, které zájemce odkážou na podrobné informace o místech.

Poutní cesta je rozdělena do čtyř etap. „Lze ji absolvovat vcelku během přibližně čtrnácti dnů, ale je možné ji projít i postupně po etapách,“ podotkl Chmelař.

Stezku připravili členové spolku Cesta Česka společně s Klubem českých turistů. „Vybudování vyšlo na několik set tisíc, co se týče přímých nákladů na materiál, ale nepočítám do toho práci dobrovolníků, to by byly miliony,“ dodává Jindřich Chmelař ze spolku, který se věnuje i dalším projektům na smysluplné využití volného času.