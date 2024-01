Jako roubík zkoušel ponožky. Narkoman při krádeži v bytě málem zabil seniorku

Za pokus o vraždu seniorky poslal ústecký krajský soud sedmatřicetiletého Dominika Makovičku na 12 let do vězení. Rozsudek je pravomocný, soud schválil dohodu o vině a trestu. Zdrogovaný muž se vloupal do bytu, kde chtěl krást, jenže jeho spící obyvatelka se probudila a začala křičet. Zloděj ji začal rdousit, přestal, až když upadla do bezvědomí.