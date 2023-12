Muž na autobusové zastávce pobodal bratra, za pokus o vraždu dostal 11 let

„Došlo k potyčce mezi dvěma muži a jeden z nich použil vůči druhému nůž,“ uvedl státní zástupce Vladimír Jan. Fatální následky podle něj útok neměl jen díky včasné a odborné lékařské pomoci.

Zraněného tehdy transportoval vrtulník do ústeckého traumacentra. Podezřelého policie po útoku zadržela a umístila do cely, ve vazbě byl až do hlavního líčení u soudu, které se konalo začátkem prosince.

Odsouzený svého trestného jednání podle Jana u soudu litoval, ale uváděl, že šlo o obranu vůči druhému muži. Se soudem nekomunikoval.

Soud akceptoval návrh státního zástupce a uložil trest ve výši 11 let odnětí svobody, hrozilo mu vězení až na 18 let. Žalobce i obžalovaný se na místě vzdali odvolání.