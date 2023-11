Bývalý místostarosta střelil manžela své milenky, soudí ho za pokus o vraždu

Událost se stala na konci ledna 2022. Bývalý místní politik byl tehdy se svou přítelkyní na pokoji v hotelu ve Straškově na Litoměřicku. Vstoupil tam její manžel a po slovním napadání nastala potyčka.

Státní zástupce Vladimír Jan v obžalobě uvedl, že Závada přiložil svoji samonabíjecí pistoli s nataženým závěrem k břichu poškozeného a ze zbraně jednou vystřelil. Muž se podle Jana léčil šest týdnů, má trvalé následky a zranění mohlo ohrozit jeho život.

Závadovi hrozí od deseti do osmnácti let vězení, státní zástupce navrhl osmiletý trest.

Obžalovaný u soudu řekl, že se domluvili na setkání s přítelkyní v hotelu. Vypověděl, že po sexu odjel do motorestu pro jídlo, společně ho na pokoji snědli a pak si žena šla vyřídit telefon na chodbu.

Závada si podle svých slov oblékl kalhoty, bundu a chystal se k odchodu, bral si klíče a zbraň, kterou běžně nosil u sebe. V tu chvíli uslyšel na chodbě lomoz, když si vzal do pravé ruky zbraň, tak uslyšel obrovskou ránu, otočil se a tam stál manžel ženy, s níž byl Závada v hotelu.

Během chaosu zazněl výstřel, říká obžalovaný

„Chytil mě pod krkem, začal mi nadávat,“ řekl Závada. Dostal údajně rány do obličeje. „A během toho chaosu, zmatku, blázince zazněl výstřel,“ řekl s tím, že pak dostal ještě několik ran do obličeje a do břicha a nakonec se muž sebral a odešel. Závada uvedl, že si vzal zbraň a odjel domů, převlékl se do cyklistického a zamířil na trénink.

„Tahle nešťastná událost zasáhla celou moji rodinu,“ řekl s tím, že je mu líto zranění poškozeného.

Soudce upozornil Závadu na rozpory mezi jeho dnešní výpovědí a výpovědí v přípravném řízení, kdy uváděl, že výstřel z pistole vyšel v jiné fázi potyčky. Závada řekl, že teď měl čas si lépe vybavit, jak probíhala. Zbraň podle svých slov běžně nosil odjištěnou a nikdy se nic nestalo.

Soud hlavní líčení odročil na polovinu listopadu, předvolá poškozeného a ženu, s níž byl Závada v hotelu.

Závada býval členem vedení ODS v Ústeckém kraji. Před lety byl odvolán z funkce místostarosty Lovosic, protože údajně kryl autonehodu opilého bývalého soudce Nejvyššího soudu Zdeňka Sováka.

U soudu byl z obžaloby kvůli zneužití pravomocí veřejného činitele a braní úplatků zproštěn v plném rozsahu. Soud odmítl vzít v úvahu policejní odposlechy, protože se týkaly jiné kauzy Vladislava Větrovce, který se prý podílel na zmanipulovaných konkurzech kolem ústeckého soudce Jiřího Berky a v Sovákově případu také figuroval.