Silnici II/260 z Malého Března na Ústecku do Úštěku na Litoměřicku využívají kamiony často jako zkratku přes České středohoří. | foto: Zuzana Mendlová, MF DNES

Oprava, nebo takzvané zkapacitnění, tedy rozšíření a přizpůsobení trasy i pro tahače? Právě druhé varianty se obávají starostové obcí podél silnice II/260 z Malého Března na Ústecku do Úštěku. Znamenalo by to nárůst počtu kamionů, jejichž řidiči si již dnes přes tuto část Českého středohoří zkracují cestu.