Obce se spojují proti kamionům, které se vyhýbají mýtu a ničí cesty

Kamiony si ve velkém zkracují cestu například přes Tovačov. Radnice se proto stala součástí iniciativy, která zkouší dostat těžká nákladní auta z obcí. Zatím však shodu s ministerstvem dopravy starostové nenašli.



„Olomoucký kraj opravil komunikace jen mimo město. Přes Tovačov jsou výmoly, díry, zvlněné krajnice. Projížděním těžké dopravy se hluk, prach a všechno načítá. Je to v blízkosti domů, obyvatele to obtěžuje,“ shrnul tovačovský starosta Marek Svoboda stav, který znají i v jiných místech.

„Je to celorepublikový problém. Už loni jsme upozorňovali kraj, lidé podepisovali petici, psali jsme i petici za starosty, šla do Sněmovny i Senátu. Tovačov má těžkou dopravu, které se nevyhneme, štěrkovna a další. Když se k tomu ale přidalo, že Škoda tady převážela třicet nákladních aut za den tam a zpátky, bylo to neudržitelné,“ dodal Svoboda, jenž byl předsedou petičního výboru.

Zácpy a mýto

Se Škodovkou se Tovačovským podařilo domluvit na změně trasy dopravců, automobilka měla pochopení. Horší je to s nákladními auty, která trasu přes město volí například kvůli slabšímu rannímu provozu nebo se vyhýbají mýtu.

Obcí podepsaných pod peticí byly čtyři desítky, přibližně čtvrtina z nich z Olomouckého kraje. Mezi nimi i Kožušany-Tážaly na Olomoucku, odkud pochází právnička Michaela Sigmundová.

„Nadměrnou kamionovou dopravou v obcích se zabývám několik let a narážím na nezájem těch, kteří jsou kompetentní v oblasti legislativy něco vykonat. Oslovila jsem mnoho subjektů, ale pokud někdo z nich nebydlí u silnice, kudy denně projede deset tisíc hlučných vozidel, nevidí zásadní problém,“ uvedla.

„Mým cílem je změnit text zákona o pozemních komunikacích, stejně jako další právní normy, protože neposkytují dostatečné nástroje k ochraně zdraví a majetku obyvatel bydlících v intravilánu obcí, kudy projíždí kamionová doprava. A to nejen tranzitní,“ doplnila.

V červnu uspořádala videokonferenci s pětadvaceti hosty, další chystá na druhou půlku srpna. Z velkých hráčů se účastnilo například Ředitelství silnic a dálnic ČR, Policejní prezidium nebo ministerstvo dopravy, které by se mělo stát součástí nové pracovní skupiny.

Zákaz tranzitu

Možným řešením dopravní zátěže by byl podle obcí plošný zákaz tranzitu vozidel nad 12 tun na krajských silnicích, tedy druhých a třetích tříd.

Pozměňovací návrh se objevil u novely silničního zákona, jejíž projednávání přerušily parlamentní prázdniny. Havlíčkův resort však varuje, že taková úprava by vedla k extrémním přesunům dopravy na silnice první třídy.

Ministerstvo na konci minulého roku oslovilo kraje s dotazem, jak vidí dopady výběru mýta a aby případně navrhly změny pro rok 2022.

„Opakovaně zdůrazňujeme, že žádný zásadní přesun těžké nákladní dopravy, tedy nad 3,5 tuny, která podléhá výkonovému zpoplatnění, nebyl prokázán. Taktéž je třeba si uvědomit, že kamiony na silnicích jsou z důvodu nějaké cizí poptávky, ne kvůli tomu, že by je bavilo jezdit sem a tam,“ sdělil mluvčí ministerstva František Jemelka.

V plánu není ani rozšíření mýta mimo dálnice a silnice první třídy. Alespoň do roku 2029, dokdy má stát uzavřenou smlouvu.

„Zákon o pozemních komunikacích navíc nestanovuje způsob dělby nákladů a výnosů z případného zpoplatnění nestátních silnic. Nelze akceptovat stav, aby se příjmy z pojíždění silnic druhé a třetí třídy nevracely jejich vlastníkům, kteří by současně nesli náklady na výběr,“ uvedl Jemelka.

Obce chtějí dokázat, že se nákladní auta placeným úsekům vyhýbají. Například v Kožušanech-Tážalech proto mají od konce června zařízení měřící rychlost a počty vozidel. Čísla představí v srpnu.

Kamiony sledují i v Tovačově. „Měříme průjezdnost a na lokálních trasách doprava narůstá. Stát má zmapovanou komunikaci Přerov – Olomouc, ale pokud jede někdo na Kroměříž, Zlín, Uherské Hradiště, Přerovu se vyhne,“ řekl Marek Svoboda.

Na dodržování objízdných tras Přerova a okolních vesnic dohlíží i policie. V případech, kdy se těžká nákladní doprava prokazatelně přesouvá na krajské silnice, doporučuje ministerstvo využít paragrafu silničního zákona a omezit vozidla s celkovou hmotností nad 12 tun.

Dopravci: Zákazy je třeba promyslet

Dopravci podotýkají, že pokud někde chtějí umístit zákazy, je potřeba mít to promyšlené.

„Mezinárodní a dálková doprava má být opravdu na dálnici a nemá sjíždět do obcí, to by se tam nedalo bydlet. Vymezení tranzitu chápeme, proti tomu nic nemáme,“ uvedl mluvčí sdružení dopravců Česmad Bohemia Martin Felix, když se na jaře na Olomoucku a Prostějovsku objevila nová omezení.

Podotkl nicméně, že kdyby se určitá oblast uzavřela úplně, kamiony by lokalitu musely složitě objíždět a těžká doprava by se tedy jen přesunula jinam.