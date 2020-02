Že je družstvo ve ztrátě, je typický příklad polopravdy, říká šéf SBD Mír

Návrh na nové volby neprošel Déle než 2,5 hodiny trvalo čtvrteční shromáždění delegátů bytového družstva Mír Teplice, na kterém chtěla skupina členů dosáhnout voleb nového představenstva. Atmosféra v sále, do kterého nebyli vpuštěni novináři, byla velmi napjatá. A na volby nakonec ani nedošlo, stávající představenstvo totiž shodilo návrh ze stolu. „Představenstvo volby zmařilo. My se nyní poradíme s právníky, ale judikát Nejvyššího soudu říká, že pokud byl na programu nejvyššího orgánu bod a z nějakého důvodu byl zmařen, mohou si delegáti svolat svoje shromáždění a bod na něm může proběhnout,“ řekl jeden z delegátů Miroslav Němeček. Podle něj se nyní delegáti pokusí právě takové shromáždění svolat. „Kdybychom na něm zvolili nové představenstvo, zápisem do obchodního rejstříku automaticky zanikne to současné,“ doplnil ho člen představenstva David Kočiš, který stojí na straně delegátů. Podle předsedy představenstva Marka Andráška však volby kvůli rozdílným lhůtám ve stanovách a volebním a jednacím řádu ani proběhnout nemohly. „Kdybychom je vyhlásili, někdo by vystoupil a řekl, jak tady můžeme hlasovat o kandidátech, když ještě 15 dní běží lhůta na jejich přihlašování. Opět bychom byli v paradoxní situaci,“ podotkl Andrášek. Delegátům prý nabídl volby na červnovém shromáždění. „Deklarovali jsme, že volby vyhlásíme na červen, aby se mohli přihlásit kandidáti a mohli se s nimi seznámit i ostatní družstevníci. Proč je na to tak strašný spěch a proč za každou cenu potřebujeme porušit vnitřní předpisy družstva, to nevím,“ dodal. (pap)