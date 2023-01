Ústecký kraj musí platit miliony za staré losovačky, chce pomoc od vlády

Jde tedy o staré kauzy, kdy i platební výměry jsou například z roku 2016, projekty pak spadají do roku 2010. ROP Severozápd ovládaly ODS a ČSSD, finanční průšvihy jdou tedy za vedením hejtmana Jiřího Šulce (ODS) a skupinou lidí kolem Jany Vaňhové (ČSSD).

„Jde o odvody v rámci projektů, které jsou na kraji historicky 13 let. Jsme na zaplacení připraveni, v centrální rezervě je připraveno na veškeré penalizace 400 milionů korun,“ řekl krajský radní pro finance Jan Růžička (ODS).

V prosinci již kraj zaplatil pět milionů korun za pochybení při 4. a 6. etapě rekonstrukce a dostavby areálu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí nad Labem.

Další pokuty na kraj čekají za výběr dodavatelů oprav dvou silnic. „Tenkrát byl zákon velmi zvláštní. Když bylo do výběrového řízení přihlášených hodně firem, bylo možné vylosovat ty, ze kterých se vybíral dodavatel. Pak v roce 2015 na kraj přišla auditorská firma Deloitte, kontroloři vše posoudili podle nové legislativy a tyto zakázky označili za špatné,“ přiblížil krajský radní.

Že některé zakázky nedopadnou dobře, ví kraj dva roky od právníků, kteří ho zastupovali u soudu mezi krajem a státem. Stejně jako to, že u každé losovačky od soudu přijde korekce ve výši 25 procent z celkové ceny.

Soud pak v prosinci rozhodl, že kraj musí zaplatit 64,27 milionu korun za opravu silnice II/229 od Ročova do Loun. „Je to kvůli losovačce z roku 2010. Předpokládáme, že platební rozhodnutí od soudu dorazí na kraj během několika dní. Až rozhodnutí přijde, okamžitě zaplatíme, protože je lhůta tři dny, kdy finanční úřad nevyměřuje penále,“ přiblížil Růžička.

Kraj také čeká na další rozhodnutí soudu, kdy bude muset zaplatit 128,34 milionu za první etapu opravy silnice II/224 z Podbořan do Petrohradu, což byla losovačka z roku 2013. Původně měl soud rozhodnout již v prosinci.

„Je to velmi nepříjemné. Peníze, které mohly sloužit obyvatelům kraje v tomto roce, musíme z rozpočtu vydat za věci, které se staly před 13 lety. Ale čekali jsme to, jsme na to připraveni,“ konstatoval radní kraje pro finance.

Změnit pokutu v pomoc

Všechna rozhodnutí soudu jsou konečná, žádná odvolání už placení nezabrání. Přesto je naděje. Všechny finance totiž již stát zaplatil Evropské unii. Kraj tak vlastně pokuty pošle do státní kasy.

„Požádáme o pomoc vládu, protože je nefér, aby za to, co před lety udělali někteří lidé, platili nyní obyvatelé kraje. Je několik věcí, které je nutné udělat, ale stát argumentuje tím, že nejsou peníze. My chceme říci, že nyní téměř 200 milionů bude mimořádný příjem ministerstva pro místní rozvoj. Hodláme požádat vládu, zda by částí peněz nemohla pomoci našemu postiženému kraji,“ přiblížil Růžička.

V historii kraj již za dotace ROP Severozápad platil odvody a penále. Od roku 2012 do loňského listopadu, tedy i s doplatkem pět milionů za dostavbu Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické v Ústí, bylo kraji vyměřeno celkem 317,7 milionu korun. Nakonec kraj zaplatil jen 15,9 milionu korun, což je pět procent.

„Celou dobu se kraj bránil u soudů a byl velmi úspěšný. Bohužel se to netýká posledních rozhodnutí soudu. Věděli jsme, že to nedopadne dobře, jen jsme nevěděli, kdy se to stane,“ sdělil radní.

Další machinace v ROP Severozápad řeší druhý rok ústecký krajský soud. Jednání bude pokračovat v březnu.