Na Mostecku hoří drcený odpad na skládce Celio u Růžodolu

„Hoří drcený odpad v přístřešku a v hale. Byl vyhlášen třetí stupeň poplachu z důvodu počtu nasazených jednotek. Hasiči zřídili čerpací stanoviště, voda je dopravována kyvadlově. Černý kouř se změnil na bílý,“ sdělil Marvan.

Hořet začalo několik minut před polednem. Odpad vzplál na ploše zhruba 20 krát 20 metrů. Nejprve se přesunulo na místo devět jednotek včetně několika dobrovolných. Před 13:00 přijeli další hasiči. Kolik jich je přesně, nelze v tuto chvíli podle Marvana říci.

Na skládce hořelo v minulosti několikrát. Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem loni uložili pokutu 100 tisíc korun provozovateli skládky Celio v Litvínově. Firma nepřekryla nebezpečný azbest a překročila kapacitu překladiště.



Hořelo i jinde

Požáry skládek nejsou úplně neobvyklé. V únoru hořela například skládka ve Zdechovicích na Pardubicku. „Požár se nejspíš rozšířil od horkého popela z kamen, který někdo hodil do popelnice a svozový vůz vyklopil na skládce,“ řekl Jiří Pražák, ředitel firmy Bohemian Waste Management, která skládku provozuje.



„Bohužel se to čas od času stane. Je to náhoda, sejde se víc faktorů včetně velkého větru. Je to věc, která se nedá ovlivnit,“ řekl Pražák.