Postoloprty zvažují koupi zchátralého zámku, nabídl jim ho italský majitel

6:40

Postoloprty na Lounsku zvažují koupi opuštěného a zchátralého zámku. Městu ho nabídl italský majitel, jehož soud předloni potrestal za to, že se o památku ze 17. století nestará. Pro objekt by to mohlo znamenat záchranu a budoucí využití.