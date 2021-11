Podívejte, co jsme koupili. Postoloprty na den otevřou zchátralý zámek

„Společně s městem jsme se rozhodli zámek na jedno odpoledne otevřít veřejnosti. Pod vedením zkušených průvodců Radomíra Kočího ze spolku Prázdné domy a Víta Pávka, kastelána Státního zámku Třeboň, se podíváme do zámeckých interiérů i exteriérů,“ uvádí pozvánka pořádajícího komunitního projektu Místa zblízka.

Zámek v Postoloprtech vznikl na počátku 17. století. Tehdy měl čtyři křídla, při přestavbě v 18. století bylo jedno zbouráno. Až do roku 1947 byl v majetku Schwarzenbergů, později sloužil jako depozitář Státní knihovny ČSR v Praze.



V roce 2002 ho knihovna prodala soukromému vlastníkovi, o dva roky později se vlastníkem stal Ital Mauro Piccinini. Od té doby památka chátrala, za což byl majitel soudně potrestán.

Na přelomu loňského a letošního roku dostalo město nabídku k odkupu za 13,2 milionu korun, v srpnu zastupitelé koupi schválili. Cílem je opravit celé historické centrum. Městu už patří zámecká zahrada, v níž pořádá různé akce, takže koupí zámku dojde ke scelení. Postupně se opravují domy na Mírovém náměstí a chystá se i jeho celková proměna.

„S opravou je třeba začít od střechy, aby do objektu nezatékalo a dál nechátral. V příštím roce bych chtěl, abychom měli hotovou projektovou dokumentaci, studii proveditelnosti ohledně budoucího využití a v roce 2023 se pustili do oprav,“ řekl nedávno v rozhovoru pro MF DNES starosta Zdeněk Pištora s tím, že v objektu by mohly být byty, knihovna, zájmové kroužky, umělecká škola i komerční provozovny.

Podle toho by se také odvíjela ceny opravy, která se podle něj může pohybovat od 300 do 600 milionů.

Po návštěvě zámku si účastníci prohlédnou i přilehlý Knížecí dvůr, který sloužil Schwarzenbergům jako hospodářství a také se má dočkat opravy. Jeho současní majitelé z něj chtějí vytvořit místo pro pořádání svateb.

Sraz je v neděli ve 14 hodin na náměstí, exkurze je zdarma.