Postoloprty koupí od italského majitele zámek, plánují nákladnou opravu

Transakci schválili na svém posledním zasedání zastupitelé. Město zároveň počítá s tím, že nalije další stovky milionů korun do obnovy chátrajícího objektu.

„Odkup byl schválen deseti hlasy ze 14 přítomných zastupitelů. Současně jsme se tím zavázali k obrovské finanční zátěži do budoucna. Obecně půjde o rekonstrukci za stovky milionů korun, která bude muset být samozřejmě rozdělena do několika let a realizovaná v závislosti na finančních možnostech města,“ uvedl starosta Zdeněk Pištora (Trikolóra).



V první fázi chce město zajistit základní sanaci stavby a její zakonzervování, aby nedocházelo k dalšímu chátraní a devastaci.

„V dalším plánu je pak objekt postupně rekonstruovat pro budoucí využití v zájmu rozvoje města, tedy vrátit mu podobu reprezentativního sídla, zpřístupněním jeho části oživit turistický ruch ve městě, část zámku přebudovat za účelem jeho ekonomického využití,“ shodli se zastupitelé.

Zrekonstruované prostory může město nabídnout podnikatelům, v části pak plánuje vybudování bytů, které bude pronajímat. Prostory by tam mohly získat i vybrané organizace, spolky, odbory, pečovatelské či sociální služby.

Poslední roky zámek chátrá a byl cílem vandalů. Okna jsou vymlácená, v přízemí jsou vchody zazděné. Značně zničené jsou i interiéry.

Piccinini zámek oficiálně Postoloprtům nabídl k odkupu na přelomu loňského a letošního roku. Cenu stanovil na 13,2 milionu korun. Radnice si následně nechala zpracovat vlastní ohodnocení památky, právní a ekonomickou analýzu, která ukázala, že je částku možné akceptovat