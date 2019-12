Roudnickou nemocnici koupila Penta Hospitals, cenu transakce nezveřejní

„Chceme roudnickou nemocnici začlenit do sítě našich zdravotnických zařízení a díky vzniklým synergiím ji dále efektivně rozvíjet. Zachováme akutní péči a všechny čtyři lůžkové primariáty,“ říká jednatelka Penta Hospitals CZ Barbora Vaculíková.

„Rozhodně nemáme v úmyslu omezovat poskytovanou péči a jakékoli oddělení zavírat. V situaci, kdy vše funguje, by to ani nedávalo smysl,“ dodává Vaculíková.



Transakce ještě podléhá schválení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a do té doby nebude Penta do chodu nemocnice jakkoli zasahovat. Do schválení regulačními orgány ji bude řídit současné vedení v čele Davidem Soukupem.



„Nemocnice poskytuje kvalitní komplexní akutní i následnou péči občanům města i širokého okolí. Je v dobré kondici a několik posledních let stabilně hospodaří se ziskem. Obě strany se dohodly, že cenu transakce nezveřejní,“ sdělila mluvčí Penta Hospitals CZ Lenka Holá.



Ziskové hospodaření špitálu potvrzuje i dosavadní ředitel Tomáš Krajník, který však koncem října rezignoval. Vyvrcholily tím spory mezi ním a Zavoralem, jež vyvolaly obavy o špitál u veřejnosti, demonstrace, nakonec neshody došly až k soudu.

„Přes vytvoření zisku 56 milionů korun za dobu mého působení, kdy při mém nástupu byla společnost ztrátová (13 milionů v roce 2013, pozn. red.), čelím tlaku pana Zavorala a hlavně se neztotožňuji s koncepcí nového majitele, který pravděpodobně část svojí společnosti Penta Hospitals CZ hodlá prodat zahraničnímu investorovi,“ vysvětlil důvody svého odchodu Krajník.



Historie konfliktu začala už v roce 2011, kdy Josef Krajník, otec Tomáše Krajníka, uzavřel opční smlouvu, podle níž měl do čtyř let svůj podíl odprodat Zavoralovi. Krajník však její platnost zpochybnil a Zavoral se jejího dodržení domáhal soudně.

„Spor vyřešilo až rozhodnutí Vrchního soudu v Praze letos v září, podle kterého je na základě platné opční smlouvy jediným vlastníkem nemocnice Jakub Zavoral,“ podotkla Holá.