Drzost a bezohlednost, kritizují ekologové žádost Počerad o úlevu na rtuť

Současná emisní úleva, kterou elektrárna získala v roce 2021 a díky níž může vypouštět vyšší koncentraci rtuti, má skončit u dvou uhelných kotlů do 30. června, u dalšího na konci roku a u zbylých dvou 30. června 2025. Elektrárna na nich plánuje instalaci nedávno vyvinuté technologie. To prý potrvá tři roky.

„Lze využít aditivum, které dokáže problematickou látku efektivně navázat. V současnosti jsme již vybrali nejvhodnější metodu aplikace této látky i zhotovitele příslušného dávkovacího zařízení. Máme stanovený harmonogram prací s pevnými termíny do roku 2027,“ uvedla Eva Maříková, tisková mluvčí skupiny Sev.en Česká energie, pod níž elektrárna patří.

Na vývoji této technologie firma pracovala i se skupinou odborníků z ČVUT několik let. „Výjimku potřebujeme prodloužit pouze z toho důvodu, abychom zvládli technologii nainstalovat, vyladit a řádně otestovat,“ dodala mluvčí.

Podání žádosti popudilo ekologické organizace. Ty elektrárnu dlouhodobě řadí mezi největší znečišťovatele životního prostředí.

„Elektrárna Počerady dostala před několika lety výjimku z emisních limitů proto, aby do termínů, které si provozovatel sám stanovil, znečišťování rtutí snížila. Žádost o návaznou výjimku o další dva roky je absolutní drzost a bezohlednost k životnímu prostředí a zdraví lidí,“ okomentoval Jiří Koželuh z hnutí Duha s tím, že jedná se o klasickou salámovou metodu.

„Napřed výjimka na tři až čtyři roky, nyní prodloužení na šest. Co by asi tak přišlo potom? Že by další prodloužení?“ poznamenal Koželuh.

Žádost budou nyní posuzovat úředníci z Krajského úřadu v Ústí nad Labem. V probíhajícím správním řízení ji chce napadnout jak hnutí Duha, tak také organizace Greenpeace a právníci z expertní skupiny Frank Bold. Podle nich měl provozovatel dostatek času na instalaci technologií k odstraňování rtuti ve spalinách.

Pokud by elektrárna prodloužení emisní výjimky nyní nezískala, byl by to pro ni problém. Musela by už letos emise rtuti na dvou blocích dostat pod normu. Zda by to znamenalo úplné odstavení kotlů, či jejich částečný útlum, mluvčí provozovatele elektrárny nekomentovala.

Podle Tykačovy firmy udělení výjimky nezpůsobí závažné znečištění a neohrozí vysokou úroveň ochrany životního prostředí. Své tvrzení opírá o verdikt v soudním sporu týkající se jiné Tykačovy elektrárny ve Chvaleticích. Ekologové neuspěli se žalobou na ministerstvo životního prostředí kvůli obdobné emisní výjimce.

Počeradská elektrárna je v provozu přes padesát let. Patří mezi největší uhelné elektrárny u nás. Do konce roku 2020 ji vlastnila polostátní firma ČEZ, od které ji za 2,5 miliardy koupil Tykač. Skupina tehdy uvedla, že elektrárnu zmodernizuje s cílem snížit emise, aby splňovala normy.