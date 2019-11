Elektrárnu Počerady převezme Tykačova Sev.en Energy v roce 2024

V roce 2013 uzavřela Vršanská uhelná z dnešní skupiny Sev.en Energy s ČEZ dlouhodobou smlouvu o dodávkách uhlí do elektrárny Počerady na 50 let, jejíž součástí byly i dvě opce na prodej, respektive ponechání si elektrárny. Při možné první opci v roce 2015 zůstala elektrárna majetkem ČEZ. O druhé musí být jasno letos.

„Když opci nevyužijeme do konce roku, tak Sev.en má jistotu, že přebírá elektrárnu za danou cenu 2. ledna 2024,“ řekl dnes ČTK Novák. „Zatím to vypadá tak, že všechno, ještě víc než kdy jindy, nám říká, že bychom tu elektrárnu prodat měli. To znamená nečinit žádná rozhodnutí,“ uvedl ředitel.

Plánovaný prodej elektrárny kritizují ekologové. Vadí jim zejména fakt, že by Tykačova firma provozovala elektrárnu do budoucna déle než ČEZ. Elektrárna Počerady leží mezi městy Louny a Most. Svým instalovaným výkonem pět krát 200 MW patří k největším uhelným elektrárnám v zemi.