Politik slíbil, že bude žít v ghettu. Místo bytu chce koupit vilu

Petr Globočník, lídr uskupení Litvínov do toho! (Zelení, Piráti a nezávislí), zveřejnil slib na svém facebookovém profilu jen pár hodin před začátkem loňských podzimních komunálních voleb. Sdružení získalo v zastupitelstvu tři mandáty a stalo se součástí opozice.

Zabývat se situací ve vyloučené lokalitě, která je dnes známá jako romské ghetto, bylo jednou z priorit předvolebního programu uskupení. Globočník proto svůj status po volbách odůvodnil slovy, že chce být přímo v centru dění a nedívat se pouze z dálky na život ve čtvrti, v níž vyrostl (jak se dnes žije v nejhorším současném ghettu v Česku v Janově čtěte zde).

Mezi nabízenými panelovými byty ovšem podle svých slov nenašel vhodné bydlení pro svou rodinu. Prohlédnout si jich už prý byl několik. Část sídliště po těchto návštěvách ze seznamu možných budoucích adres škrtl.

„Byli jsme v bytech, jejichž stav byl žalostný. Stejně tak stav celých domů. Nebudu se stěhovat sám, musím proto vyžadovat alespoň nějaký standard, abych neohrozil svou dceru například nějakou infekční chorobou. A někde to vypadalo, že by to mohlo reálně hrozit,“ podotkl zastupitel.

Některé nabídky prý musel nechat být kvůli penězům.

„Výška nájmů mě ve výběru dost limituje. Nájem se tu může pohybovat až kolem 12 tisíc korun, což je na hraně mých možností, spíš lehce za nimi,“ řekl Globočník, jenž se živí jako sociální pracovník.

Vilu nabízela majitelka městu, radnice odmítla

Svou pozornost proto nyní obrátil na úplně jiný druh nemovitosti. Zajímá se o dlouhodobě prázdnou vilu stojící vedle janovské základní školy.

Zchátralý objekt nabídla jeho stávající majitelka radnici k odkupu za 900 tisíc korun. Zastupitelé však tento návrh odmítli s tím, že by vila pro město představovala nákladnou starost navíc.

S majitelkou tak začal místo radnice vyjednávat právě Globočník. Chtěl by dům získat za nižší cenu, a je to podle něj na dobré cestě.

„Možnosti, že se skutečně domluvíme, dávám přes devadesát procent. Když si mám vybrat, jestli platit nájem, nebo hypotéku, tak radši budu platit hypotéku,“ uvedl zastupitel s tím, že už začal řešit s bankou financování.

„Nemůžu počítat jen s penězi za odkup, ale je nutno provést nějaké základní opravy, minimálně ve smyslu zabezpečení,“ dodal.

„Pak bych to chtěl začít nějak postupně rekonstruovat. Byla by to záležitost na mnoho let. Spousta věcí se dá udělat levněji, svépomocí. Nečekejte samozřejmě, že to bude luxusní vila s kazetovými stropy,“ vylíčil Globočník.

Pokud jde o řešení situace na sídlišti, zatím se Globočník například několikrát zúčastnil schůze místního osadního výboru nebo na zasedání komise při Poslanecké sněmovně vyzval přítomné poslance ke změně u dotací na demolice domů a budování sociálního bydlení.

„Pro většinu měst jsou pravidla nyní nastavena správně, ale náš Janov je velmi specifický,“ dodal Globočník.