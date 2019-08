Ráno nezaparkujete v centru, odpoledne na sídlišti. Města hledají řešení

Zástupci měst se shodují, že nejhorší situace bývá v pracovních dnech v centrech a během večerů na sídlištích. Nová místa přitom v současnosti vznikají většinou v rámci obchodních center.

„Problém sídlišť je, že nebyla stavěna na tak vysoký počet aut. Je běžným standardem, že rodina má dnes dvě osobní auta, lidé navíc často domů jezdí i služebními auty,“ popisuje všeobecnou zkušenost mluvčí Děčína Luděk Stínil.

Vedení Děčína momentálně zvažuje, jakým směrem se vůbec při tvorbě nových parkovacích míst vydat, a současně, jak v určitých místech dopravu regulovat.

„O pomoc při zpracování nové a komplexní studie parkování ve městě jistě požádáme i děčínské pracoviště fakulty dopravní ČVUT. Několikrát v minulosti se tato spolupráce již vyplatila,“ doplňuje Stínil.

Výstavbu parkovišť v Ústí komplikuje starý územní plán

Tisíce parkovacích míst chybí i na velkých sídlištích v Ústí nad Labem. Výstavbu nových odstavných ploch však v krajském městě komplikuje starý územní plán, který s podobnou výstavbou nepočítá. Nový by měl ale začít platit až v roce 2021.

I přes komplikace, jako je nedostatek financí či vhodných lokalit a někdy i odpor obyvatel v obydlených oblastech, se radnice větších měst nevyhýbají ani myšlenkám na výstavbu parkovacích domů.

V Litoměřicích mají dokonce vytipovaných hned několik míst, kde by mohly takové stavby vzniknout.

„Pracujeme mimo jiné na přípravě budování parkovacích domů v ulici Růžovka v místě bývalé čerpací stanice, v ulici Alfonse Muchy a na křižovatce ulic Na Výsluní a Pokratické,“ uvádí Michaela Bubeníčková z odboru komunikace města.

„V místě stávajícího parkoviště u pošty také zvažujeme vybudování parkovacího domu, tedy rozšíření do podzemí i do nadzemních podlaží,“ dodává Bubeníčková.

Parkování v bývalém železničním tunelu Litoměřice nevzdávají

Bubeníčková dodává, že v plánu zůstává i projekt vybudování parkoviště v bývalém železničním tunelu. Vzhledem k vysoké nákladnosti záměru však s netypickým parkovacím místem počítá radnice jen v případě nalezení adekvátního dotačního titulu.

Parkování řeší i druhé největší město v kraji. V Mostě bylo k začátku letošního roku registrováno 28 tisíc osobních automobilů. Stejný počet je i parkovacích míst, z nichž placených a volných pro veřejnost je zhruba 24 tisíc.

„I když je u nás aut hodně, stále se pohybujeme v nějaké toleranci a nemáme tak velké problémy jako jiná stejně velká města. Přesto uvažujeme o budování nových míst,“ říká mostecký primátor Jan Paparega (ProMOST).

Most uvažuje o vybudování netypických patrových stání

Za posledních pět let vzniklo v Mostě zhruba 600 nových parkovacích míst, nárůst nově registrovaných vozů ale za stejnou dobu činil čtyři tisíce. V některých lokalitách tak město uvažuje o vybudování netypických patrových stání, která by zdvojnásobila současný počet míst.

V praxi by to zjednodušeně vypadalo tak, že nad běžnou parkovací plochou vyroste nezastřešená nástavba, která by umožnila parkování dalších vozů.

O konečné podobě a umístění nových parkovišť budou moct rozhodovat i sami obyvatelé. V rámci koncepce dopravy v klidu počítají do budoucna radní s jejím veřejným projednáváním.