Za nesplacené dluhy z dědictví dostali politik a jeho matka podmínky

Hroudová podle obžaloby, s níž se soud ztotožnil, přestala s věřiteli komunikovat a následně se v roce 2015 zbavila například bytu či podílu v bytovém družstvu. Peníze pak věnovala Hroudovi (PRO! Ústí) a jeho sestře.

Přímo Hroudovi pak podle spisu darovala majetek za více než 900 tisíc korun, například automobil nebo chatu. Pro poškozené, jimž její manžel dlužil, se tak rázem stala nemajetnou.

Soud dvojici uznal vinnou z poškození věřitele ve třetím odstavci, kde je sazba od šesti měsíců do pěti let. Oběma uložil půlroční trest odnětí svobody, u Hroudové ho podmíněně odložil na dobu 14 měsíců, u Hroudy pak na 12 měsíců. Zároveň mají poškozeným škodu uhradit.

„Oba dosud žili zcela bezúhonným, řádným životem, proto, i s ohledem na okolnosti, došlo k uložení trestu na samé spodní hranici zákonné sazby,“ uvedla soudkyně Irena Jeřábková.

Děti rodičům pomáhaly v nelehké situaci

Podle ní totiž nejednali v přímém úmyslu. „Obžalovaná chtěla obdarovat své děti. Lidsky je to pochopitelné. Snažila se jim vrátit, co do rodiny vkládaly poté, co se nemocný otec již nemohl na chodu domácnosti finančně podílet,“ řekla Jeřábková.

Hrouda ještě v době, kdy studoval na vysoké škole, platil náklady na provoz domácnosti. Jeho sestra pak platila otcovu léčbu.

„Situace v rodině nebyla vůbec jednoduchá. Nicméně obžalovaná si byla vědoma, že nesplacený závazek existuje a měla k tomu přistoupit tak, jak se zavázala. Věděl o něm i obžalovaný, když dary přijímal,“ podotkla Jeřábková.

Rozsudek není pravomocný. Obhajoba i státní zástupkyně si ponechaly lhůtu na rozmyšlenou, zda podají odvolání.

Hroudová se vyhlášení verdiktu nezúčastnila. Hrouda ho nechtěl komentovat. Oba v průběhu procesu vinu odmítli.